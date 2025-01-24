حملات اسرائیل به شمال غزه باعث تخریب ۸۰ درصد این منطقه و آوارگی بیش از ۳۰۰ هزار فلسطینی شده است.
تخریبها بهویژه در مناطق مسکونی، زیرساختها و مراکز درمانی بهشدت محسوس بوده و شرایط زندگی را برای ساکنان این منطقه غیرقابل تحمل کرده است.
مقامات فلسطینی، ازجمله ناجی سرحان، معاون وزیر امور عمومی و مسکن غزه، بر ضرورت کمکهای بینالمللی فوری برای بازسازی و تامین نیازهای انسانی تاکید کردهاند. سرحان تصریح کرده است که بازسازی شمال غزه نیازمند تلاشهای جهانی است.
عماد بدوان، رئیس شهرداری بیت حانون، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که شمال غزه بهعنوان «منطقه فاجعه» شناخته شده است. وی همچنین از تخریب گسترده زیرساختها، شبکههای آب و فاضلاب، بیمارستانها، مدارس و تاسیساتی که بهعنوان پناهگاههای اضطراری استفاده میشدند، خبر داد.
حملات اسرائیل تاکنون منجر به کشته و مفقود شدن بیش از ۵ هزار نفر و زخمی شدن حدود ۱۳ هزار نفر شده است. همچنین بیش از ۲۰۰ هزار نفر مجبور به ترک خانههای خود شدهاند.
در این شرایط، درخواستهای فوری برای ارسال کمکهای بشردوستانه از سوی سازمانهای بینالمللی برای تامین نیازهای آوارگان، ازجمله غذای اضطراری، پوشاک و امکانات پناهگاهی افزایش یافته است.
آسیبهای انسانی و زیرساختی گسترده ناشی از این حملات، غزه را به یکی از بدترین فاجعههای انسانی جهان تبدیل کرده است.