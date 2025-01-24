حملات اسرائیل به شمال غزه باعث تخریب ۸۰ درصد این منطقه و آوارگی بیش از ۳۰۰ هزار فلسطینی شده است.

تخریب‌ها به‌ویژه در مناطق مسکونی، زیرساخت‌ها و مراکز درمانی به‌شدت محسوس بوده و شرایط زندگی را برای ساکنان این منطقه غیرقابل تحمل کرده است.

مقامات فلسطینی، ازجمله ناجی سرحان، معاون وزیر امور عمومی و مسکن غزه، بر ضرورت کمک‌های بین‌المللی فوری برای بازسازی و تامین نیازهای انسانی تاکید کرده‌اند. سرحان تصریح کرده است که بازسازی شمال غزه نیازمند تلاش‌های جهانی است.

عماد بدوان، رئیس شهرداری بیت حانون، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که شمال غزه به‌عنوان «منطقه فاجعه» شناخته شده است. وی همچنین از تخریب گسترده زیرساخت‌ها، شبکه‌های آب و فاضلاب، بیمارستان‌ها، مدارس و تاسیساتی که به‌عنوان پناهگاه‌های اضطراری استفاده می‌شدند، خبر داد.