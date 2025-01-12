وی در ادامه افزود: این گروه تروریستی همچنان تهدیدی جدی برای جمعیت اکثریت عرب در منطقه شرق فرات به شمار می‌آید و منابع طبیعی سوریه را که مردم این کشور به‌شدت به آن نیاز دارند، به نفع خود مصادره می‌کند.

وزیر خارجه ترکیه بر لزوم حفظ یکپارچگی سرزمینی و وحدت سوریه تأکید کرد و گفت که این موضوع باید در مرکز تمامی تلاش‌ها قرار گیرد. او همچنین خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم با همکاری مشترک، ظرفیت‌های اداره جدید سوریه را برای مقابله مؤثر با داعش افزایش دهیم. ترکیه نیز آماده است تا در این مسیر سخت، نقش سازنده‌ای ایفا کند.

وی همچنین یادآور شد که در طول ۴۰ سال فعالیت تروریستی پ.ک.ک علیه ترکیه، این گروه که توسط ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به‌عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود، مسئول مرگ بیش از ۴۰ هزار نفر از جمله زنان، کودکان، نوزادان و سالمندان بوده است.

فیدان در ادامه بر اهمیت نقش کشورهای منطقه در تحولات سوریه تأکید کرد و گفت: کشورهای منطقه بیشترین مسئولیت را در هدایت تحولات سوریه بر عهده دارند. در این مرحله حساس، باید به‌عنوان یک نیروی متوازن عمل کرده و انتظارات جامعه بین‌المللی را با واقعیت‌های موجود در برابر اداره جدید سوریه هماهنگ کنیم.

این نشست قرار است با یک نشست بین‌المللی تکمیل شود که در آن وزرای خارجه ترکیه، بریتانیا، آلمان و نمایندگان دیگر کشورها حضور خواهند داشت. ایالات متحده و ایتالیا نیز در سطح معاون وزیر خارجه در این نشست شرکت خواهند کرد.