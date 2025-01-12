سیاست
هاکان فیدان: حفظ تمامیت ارضی سوریه باید در اولویت باشد
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشست وزرای خارجه کشورهای عربی در ریاض اعلام کرد که ترکیه آماده است در کنار کشورهای منطقه به حمایت از مردم سوریه بپردازد و مسیر دشوار آینده این کشور را تسهیل کند. او بر اهمیت حفظ تمامیت ارضی سوریه و همکاری‌های منطقه‌ای برای بازسازی و مبارزه با گروه‌های تروریستی تأکید کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در نشستی در پایتخت عربستان سعودی، ریاض / عکس : AA
12 ژانویه 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز یکشنبه در نشست ویژه‌ای در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، با محوریت بررسی تحولات سوریه شرکت کرد. در این نشست که وزرای خارجه کشورهای عربستان سعودی، سوریه، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر و امارات متحده عربی نیز حضور داشتند، تحولات اخیر در سوریه و ابعاد مختلف آن مورد بحث‌وبررسی قرار گرفت. وزارت امور خارجه ترکیه این موضوع را از طریق حساب رسمی خود در پلتفرم ایکس اعلام کرد.

این نشست بخشی از تلاش‌های منطقه‌ای برای حمایت از اداره جدید سوریه و بازسازی این کشور محسوب می‌شود. پس از سقوط رژیم بشار اسد در ماه گذشته، اداره‌ای جدید به رهبری احمد الشرع در سوریه روی کار آمده است. این اداره ضمن تأکید بر ضرورت بازسازی کشور، خواستار لغو تحریم‌ها برای عبور از پیامدهای ۱۴ سال جنگ داخلی شده است.

فیدان در سخنان خود در این نشست بر لزوم شناسایی بخش‌های اولویت‌دار تأکید کرده و گفت: برای اینکه تلاش‌ها در حمایت از سوریه مؤثرتر باشد، باید سازوکارهای هماهنگ با کمیته‌های ویژه تشکیل شود. همچنین باید بخش‌هایی که در اولویت قرار دارند مشخص شوند تا در آینده بتوان معافیت‌های بیشتری از تحریم‌ها دریافت کرد.

وی همچنین بر آمادگی ترکیه برای همکاری منطقه‌ای به‌منظور حمایت از اداره جدید سوریه در مسیر بازسازی و گذار سیاسی تأکید کرد.

فیدان در بخشی از سخنان خود به فعالیت نیروهای موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) اشاره کرد که تحت کنترل تروریست‌های ی.پ.گ، شاخه گروه تروریستی پ.ک.ک در سوریه قرار دارند و تأکید کرد که اگر این گروه‌ها واقعاً قصد دارند به اداره جدید و مرکزی سوریه بپیوندند، باید به طور رسمی انحلال خود را اعلام کنند.

اعضای این گروه‌ها که در حقیقت به‌عنوان شاخه‌ای از گروه تروریستی پ.ک.ک شناخته می‌شوند، هیچ جایگاهی برای مشروعیت‌یابی ندارند.

وی در ادامه افزود: این گروه تروریستی همچنان تهدیدی جدی برای جمعیت اکثریت عرب در منطقه شرق فرات به شمار می‌آید و منابع طبیعی سوریه را که مردم این کشور به‌شدت به آن نیاز دارند، به نفع خود مصادره می‌کند.

وزیر خارجه ترکیه بر لزوم حفظ یکپارچگی سرزمینی و وحدت سوریه تأکید کرد و گفت که این موضوع باید در مرکز تمامی تلاش‌ها قرار گیرد. او همچنین خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم با همکاری مشترک، ظرفیت‌های اداره جدید سوریه را برای مقابله مؤثر با داعش افزایش دهیم. ترکیه نیز آماده است تا در این مسیر سخت، نقش سازنده‌ای ایفا کند.

وی همچنین یادآور شد که در طول ۴۰ سال فعالیت تروریستی پ.ک.ک علیه ترکیه، این گروه که توسط ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به‌عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود، مسئول مرگ بیش از ۴۰ هزار نفر از جمله زنان، کودکان، نوزادان و سالمندان بوده است.

فیدان در ادامه بر اهمیت نقش کشورهای منطقه در تحولات سوریه تأکید کرد و گفت: کشورهای منطقه بیشترین مسئولیت را در هدایت تحولات سوریه بر عهده دارند. در این مرحله حساس، باید به‌عنوان یک نیروی متوازن عمل کرده و انتظارات جامعه بین‌المللی را با واقعیت‌های موجود در برابر اداره جدید سوریه هماهنگ کنیم.

این نشست قرار است با یک نشست بین‌المللی تکمیل شود که در آن وزرای خارجه ترکیه، بریتانیا، آلمان و نمایندگان دیگر کشورها حضور خواهند داشت. ایالات متحده و ایتالیا نیز در سطح معاون وزیر خارجه در این نشست شرکت خواهند کرد.

 

