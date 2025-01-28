ترکیه
هاکان فیدان: گروه‌های مسلح در سوریه باید به ارتش بپیوندند تا بی‌نظمی پایان یابد
هاکان فیدان، در گفت‌وگو با شبکه الشرق نیوز، بر ضرورت اتحاد گروه‌های مسلح سوریه تحت چارچوب ارتش، بازگشت امن پناهجویان به کشورشان و نقش کلیدی کشورهای منطقه در ایجاد ثبات و بازسازی سوریه تأکید کرد.
هاکان فیدان: گروه‌های مسلح در سوریه باید به ارتش بپیوندند تا بی‌نظمی پایان یابد
هاکان فیدان، وزیر امورخارجه ترکیه / عکس: AA
28 ژانویه 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه الشرق نیوز، اعلام کرد که گروه‌های مسلح در سوریه باید به یک ارتش واحد تحت عنوان ارتش ملی بپیوندند.

وی در این گفتگو گفت: ما به این گروه‌ها که بیش از ۸۰ هزار نیروی مسلح دارند، به صراحت گفتیم که به ارتش ملی بپیوندید و اجازه ندهید بی‌نظمی در کشور رخ دهد.

وی همچنین ضمن تاکید بر نقش ترکیه در تامین ثبات سوریه افزود: ترکیه از نفوذ سازنده خود برای متحد کردن این گروه‌ها استفاده خواهد کرد.

فیدان ابراز امیدواری کرد که گروه‌های مسلح در جنوب سوریه، به‌ویژه در مناطق سویدا و درعا، نیز تحت همین چارچوب گرد هم آیند.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به سیاست‌های جدید ترکیه اظهار داشت: ترکیه در دوره جدید تلاش دارد با درس گرفتن از تجربیات گذشته و همکاری با کشورهای منطقه‌ای مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اردن و عراق، سیاستی در اولویت ثبات بیشتر تدوین کند.

فیدان با انتقاد از وضعیت گذشته منطقه بیان کرد: اگر به دوره قبلی نگاه کنیم، تنها جنگ، بی‌ثباتی و جابه‌جایی میلیون‌ها نفر را می‌بینیم. این نباید سرنوشت مناطقی باشد که ما در آن زندگی می‌کنیم. سرنوشت جغرافیایی که مسلمانان، ترک‌ها، عرب‌ها و فارس‌ها در آن زندگی می‌کنند، باید تغییر کند. وی افزود: امیدوارم این تغییر در سراسر منطقه آغاز شده باشد.

فیدان تاکید کرد که هیچ تهدیدی نباید از سوی خاک سوریه علیه ترکیه ایجاد شود. وی در‌این‌باره اظهار کرد: ما بر ضرورت حذف گروه‌های تروریستی مانند داعش و پ.ک.ک از سوریه تاکید داریم و خواستار ایجاد حکومتی فراگیر هستیم که حقوق اقلیت‌ها را رعایت کند.

فیدان سیاست آمریکا در حمایت از گروه‌‌های تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: این سیاست از زمان اوباما اشتباه بوده و مشکلات ژئوپلیتیکی بسیاری به همراه داشته است.

وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه به تلاش‌های آنکارا برای بازسازی سوریه پرداخت و اعلام کرد که ترکیه، همراه با اتحادیه عرب، کشورهای خلیج، سازمان همکاری اسلامی (OIC)، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و دیگر سازمان‌های بین‌المللی، اقدامات لازم برای بازسازی سوریه را بررسی می‌کند.

فیدان اعلام کرد که ایالات متحده برخی از تحریم‌ها علیه سوریه را لغو کرده است و احتمال داد که اتحادیه اروپا نیز در روزهای آینده اقدام مشابهی انجام دهد.

وی در ادامه افزود: ترکیه سازوکاری داخلی برای ارائه کمک در حوزه‌های مختلف مانند انرژی و سلامت ایجاد کرده است.

وزیر امور خارجه ترکیه به هماهنگی کامل ترکیه با عربستان سعودی در‌خصوص مسائل سوریه اشاره کرد و گفت: هیچ اختلاف‌نظری بین دو کشور در‌خصوص انتظارات از اداره جدید سوریه وجود ندارد. وی همچنین به نقش مثبت همکاری‌های منطقه‌ای در بحران غزه پرداخت.

وی در ادامه به مسئله پناهجویان سوری پرداخته و در‌این‌باره بیان کرد: این افراد مهمان ترکیه هستند و ما آن‌ها را مجبور به ترک نخواهیم کرد. اما در حال ایجاد شرایطی برای بازگشت امن و داوطلبانه آن‌ها به سوریه هستیم.

هاکان فیدان اقدامات اخیر اسرائیل در سوریه را خطرناک دانست و خواستار همکاری کشورهای منطقه برای مقابله با این سیاست شد. وی همچنین بر اهمیت بازگشت پناهجویان برای احیای اقتصادی و اجتماعی سوریه تاکید کرد.

وی در پایان مصاحبه خود به بهبود روابط ترکیه با ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: این تغییرات نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری سیاست خارجی روسیه و منطقه است.

