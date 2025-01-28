هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه الشرق نیوز، اعلام کرد که گروه‌های مسلح در سوریه باید به یک ارتش واحد تحت عنوان ارتش ملی بپیوندند.

وی در این گفتگو گفت: ما به این گروه‌ها که بیش از ۸۰ هزار نیروی مسلح دارند، به صراحت گفتیم که به ارتش ملی بپیوندید و اجازه ندهید بی‌نظمی در کشور رخ دهد.

وی همچنین ضمن تاکید بر نقش ترکیه در تامین ثبات سوریه افزود: ترکیه از نفوذ سازنده خود برای متحد کردن این گروه‌ها استفاده خواهد کرد.

فیدان ابراز امیدواری کرد که گروه‌های مسلح در جنوب سوریه، به‌ویژه در مناطق سویدا و درعا، نیز تحت همین چارچوب گرد هم آیند.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به سیاست‌های جدید ترکیه اظهار داشت: ترکیه در دوره جدید تلاش دارد با درس گرفتن از تجربیات گذشته و همکاری با کشورهای منطقه‌ای مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر، اردن و عراق، سیاستی در اولویت ثبات بیشتر تدوین کند.

فیدان با انتقاد از وضعیت گذشته منطقه بیان کرد: اگر به دوره قبلی نگاه کنیم، تنها جنگ، بی‌ثباتی و جابه‌جایی میلیون‌ها نفر را می‌بینیم. این نباید سرنوشت مناطقی باشد که ما در آن زندگی می‌کنیم. سرنوشت جغرافیایی که مسلمانان، ترک‌ها، عرب‌ها و فارس‌ها در آن زندگی می‌کنند، باید تغییر کند. وی افزود: امیدوارم این تغییر در سراسر منطقه آغاز شده باشد.

فیدان تاکید کرد که هیچ تهدیدی نباید از سوی خاک سوریه علیه ترکیه ایجاد شود. وی در‌این‌باره اظهار کرد: ما بر ضرورت حذف گروه‌های تروریستی مانند داعش و پ.ک.ک از سوریه تاکید داریم و خواستار ایجاد حکومتی فراگیر هستیم که حقوق اقلیت‌ها را رعایت کند.

فیدان سیاست آمریکا در حمایت از گروه‌‌های تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: این سیاست از زمان اوباما اشتباه بوده و مشکلات ژئوپلیتیکی بسیاری به همراه داشته است.