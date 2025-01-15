بر اساس تصمیم نشست دوحه، سازمان ملل متحد یک گروه کاری اقتصادی برای هماهنگی و مدیریت کمکهای اقتصادی به افغانستان تاسیس کرده است.
اولین نشست این گروه کاری روز سهشنبه، ١۴ ژانویه (۲۵ دی) در کابل برگزار شد و در آن سفیران کشورهای منطقه و روسای وزارتخانههای اداره طالبان حضور یافتند.
این گروه شامل نمایندگان ۲۵ کشور و ۱۱ سازمان بینالمللی است. همچنین ۵ وزارتخانه وابسته به اداره طالبان و ۴ نماینده از بخش خصوصی و بازرگانی افغانستان در این نشست شرکت کردند.
کشورهای حاضر در این گروه شامل کانادا، چین، آلمان، هند، اندونزی، ایران، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، نروژ، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان، ترکیه، امارات متحده عربی، انگلیس و آمریکا میشوند.
ماه گذشته نیز یوناما، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، اولین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر را برگزار کرده بود.
این گروههای کاری بر اساس تصمیمات سومین نشست دوحه تشکیل شدهاند و هدف آنها ایجاد هماهنگی و تعامل ساختارمند با طالبان برای مدیریت بهتر مسائل اقتصادی و اجتماعی افغانستان عنوان شده است.