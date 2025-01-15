کشورهای حاضر در این گروه شامل کانادا، چین، آلمان، هند، اندونزی، ایران، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، نروژ، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان، ترکیه، امارات متحده عربی، انگلیس و آمریکا می‌شوند.

ماه گذشته نیز یوناما، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، اولین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر را برگزار کرده بود.

این گروه‌های کاری بر اساس تصمیمات سومین نشست دوحه تشکیل شده‌اند و هدف آنها ایجاد هماهنگی و تعامل ساختارمند با طالبان برای مدیریت بهتر مسائل اقتصادی و اجتماعی افغانستان عنوان شده است.