منطقه‌
2 دقیقه خواندن
سازمان ملل یک گروه کاری اقتصادی برای هماهنگی کمک به افغانستان تشکیل داد
سازمان ملل در پی تصمیمات نشست دوحه، یک گروه کاری اقتصادی برای هماهنگی کمک‌های اقتصادی به افغانستان ایجاد کرده است.
سازمان ملل یک گروه کاری اقتصادی برای هماهنگی کمک به افغانستان تشکیل داد
مقر سازمان ملل متحد / عکس: AA
15 ژانویه 2025

بر اساس تصمیم نشست دوحه، سازمان ملل متحد یک گروه کاری اقتصادی برای هماهنگی و مدیریت کمک‌های اقتصادی به افغانستان تاسیس کرده است.

اولین نشست این گروه کاری روز سه‌شنبه، ١۴ ژانویه (۲۵ دی) در کابل برگزار شد و در آن سفیران کشورهای منطقه و روسای وزارتخانه‌های اداره طالبان حضور یافتند.

این گروه شامل نمایندگان ۲۵ کشور و ۱۱ سازمان بین‌المللی است. همچنین ۵ وزارتخانه وابسته به اداره طالبان و ۴ نماینده از بخش خصوصی و بازرگانی افغانستان در این نشست شرکت کردند.

مطالب پیشنهادی

کشورهای حاضر در این گروه شامل کانادا، چین، آلمان، هند، اندونزی، ایران، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، نروژ، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان، ترکیه، امارات متحده عربی، انگلیس و آمریکا می‌شوند.

ماه گذشته نیز یوناما، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، اولین نشست گروه کاری مبارزه با مواد مخدر را برگزار کرده بود.

این گروه‌های کاری بر اساس تصمیمات سومین نشست دوحه تشکیل شده‌اند و هدف آنها ایجاد هماهنگی و تعامل ساختارمند با طالبان برای مدیریت بهتر مسائل اقتصادی و اجتماعی افغانستان عنوان شده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us