ترکیه بهمنظور کاهش آلایندهها و پیشبرد اهداف زیستمحیطی خود، برنامهریزی کرده است که تا سال ۲۰۳۵، تعداد خودروهای برقی را به ۴.۲ میلیون دستگاه افزایش دهد. این اقدام بخشی از استراتژی گستردهتر دولت ترکیه برای دستیابی به اهداف بلندمدت تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار کربن است.
ترکیه در تلاش است تا با گسترش استفاده از خودروهای برقی و انرژیهای تجدیدپذیر، به یکی از پیشگامان مبارزه با تغییرات اقلیمی تبدیل شود. مراد کوروم، وزیر محیطزیست، مدیریت شهری و تغییرات اقلیمی ترکیه، در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ ۲۹)باکو، اعلام کرد که ترکیه قصد دارد تا سال ۲۰۳۵ تعداد خودروهای برقی خود را به ۴.۲ میلیون دستگاه برساند. این اقدام بخشی از تلاشهای گستردهتر ترکیه برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و دستیابی به هدف صفر کردن انتشار کربن تا سال ۲۰۵۳ است.
ترکیه همچنین برنامه دارد تا سهم انرژیهای تجدیدپذیر را به ۵۰ درصد از انرژیهای اولیه خود افزایش دهد و سهم انرژی هستهای را به ۳۰ درصد برساند. این تغییرات با هدف کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و دستیابی به کاهش ۸۰ درصدی در مصرف انرژی ملی طراحی شدهاند. تاکنون، ترکیه توانسته است ظرفیت انرژی تجدیدپذیر خود را به ۵۹ درصد برساند که آن را در میان پنج کشور برتر اروپا و یازدهمین کشور در سطح جهانی قرار میدهد.
در راستای اهداف صنعتی خود برای سال ۲۰۵۳، ترکیه قصد دارد به کاهش انتشار گازهای گلخانهای در صنایع مختلف دست یابد. به طور خاص، در صنعت سیمان هدف کاهش ۹۳ درصدی انتشار، در صنعت آهن و فولاد ۹۹ درصد و در صنعت آلومینیوم ۷۵ درصد است. همچنین، بخش ساختمان ترکیه نیز به دنبال کاهش انتشار کربن به نزدیک صفر تا سال ۲۰۵۳ است.
۷۲ درصد از انتشار گازهای گلخانهای ترکیه مربوط به بخش انرژی است، درحالیکه کشاورزی و ضایعات به ترتیب ۱۳ و ۳ درصد از این میزان را تشکیل میدهند. در بخش حملونقل، ترکیه برنامهای را دنبال میکند تا با افزایش استفاده از خودروهای برقی، میزان انتشار گازهای گلخانهای ناشی از حملونقل جادهای را کاهش دهد. این اقدام یکی از بخشهای بزرگتر طرح ترکیه برای بهبود مدیریت زبالهها و افزایش نرخ بازیافت به ۷۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ است.
ترکیه همچنین در تلاش است تا با حمایت از کشاورزی ارگانیک و بهینهسازی آبیاری کشاورزی، به بهرهوری بیشتر در این بخش دست یابد. در این راستا، این کشور قصد دارد تا ۱۰ درصد از اراضی کشاورزی خود را به کشاورزی ارگانیک اختصاص دهد و در کنار آن، به توسعه فناوریهای پایدار کشاورزی و آبیاری هوشمند بپردازد.