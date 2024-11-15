ترکیه به‌منظور کاهش آلاینده‌ها و پیشبرد اهداف زیست‌محیطی خود، برنامه‌ریزی کرده است که تا سال ۲۰۳۵، تعداد خودروهای برقی را به ۴.۲ میلیون دستگاه افزایش دهد. این اقدام بخشی از استراتژی گسترده‌تر دولت ترکیه برای دستیابی به اهداف بلندمدت تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار کربن است.

ترکیه در تلاش است تا با گسترش استفاده از خودروهای برقی و انرژی‌های تجدیدپذیر، به یکی از پیشگامان مبارزه با تغییرات اقلیمی تبدیل شود. مراد کوروم، وزیر محیط‌زیست، مدیریت شهری و تغییرات اقلیمی ترکیه، در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ ۲۹)باکو، اعلام کرد که ترکیه قصد دارد تا سال ۲۰۳۵ تعداد خودروهای برقی خود را به ۴.۲ میلیون دستگاه برساند. این اقدام بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر ترکیه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و دستیابی به هدف صفر کردن انتشار کربن تا سال ۲۰۵۳ است.

ترکیه همچنین برنامه دارد تا سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را به ۵۰ درصد از انرژی‌های اولیه خود افزایش دهد و سهم انرژی هسته‌ای را به ۳۰ درصد برساند. این تغییرات با هدف کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و دستیابی به کاهش ۸۰ درصدی در مصرف انرژی ملی طراحی شده‌اند. تاکنون، ترکیه توانسته است ظرفیت انرژی تجدیدپذیر خود را به ۵۹ درصد برساند که آن را در میان پنج کشور برتر اروپا و یازدهمین کشور در سطح جهانی قرار می‌دهد.