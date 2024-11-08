رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به درگیری‌های جاری بین روسیه و اوکراین و دیدارهای اخیر خود با ولادیمیر پوتین و مقامات اوکراینی اظهار داشت: پیامدهای منفی جنگ در اوکراین هر روز عمیق‌تر می‌شود و فضای کمتری برای دیپلماسی باقی می‌گذارد.

رجب طیب اردوغان همچنین در حاشیه این نشست با رهبران اروپایی، از جمله امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، دیک شوف نخست‌وزیر هلند، متا فردریکسن نخست‌وزیر دانمارک و اورزولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا دیدار کرد.

اردوغان با تأکید بر اینکه پیوستن ترکیه باعث تقویت اتحادیه اروپا خواهد شد، گفت: انتظار می‌رود کشورهای عضو اقداماتی برای احیا وتسریع روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و تقویت نظام گمرکی انجام دهند.

رئیس‌جمهور اردوغان همچنین در محکومیت نسل‌کشی اسرائیل در غزه آن را ننگ مشترک برای بشریت نامید که نزدیک به ۵۰ هزار نفر را به کام مرگ کشانده است. وی در آخر بر لزوم فوری برقراری آتش‌بس و افزایش کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد.