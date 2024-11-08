ترکیه
2 دقیقه خواندن
اردوغان: عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا متضمن امنیت اروپا خواهد بود
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، بر اهمیت مشارکت کامل ترکیه در اقدامات دفاعی اتحادیه اروپا تأکید کرد و آن را برای حفظ صلح و امنیت اروپا حیاتی دانست.
پنجمین نشست سیاسی اروپا در بوداپست / عکس: AA
8 نوامبر 2024

پنجمین نشست سیاسی اروپا (EPC) پنجشنبه هفتم اکتبر به میزبانی بوداپست، پایتخت مجارستان، با هدف بحث و بررسی مسائل مختلف جهانی از جمله مسئله اوکراین و بحران خاورمیانه برگزار شد.

رئیس‌جمهور ترکیه که برای شرکت در این نشست به بوداپست سفر کرده بود، در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی از تأخیر طولانی اتحادیه اروپا در روند پیوستن ترکیه انتقاد کرد.

اردوغان گفت: هیچ توضیح منطقی برای مانع‌تراشی در مسیر پیوستن کشوری مانند ترکیه که سهم قابل توجهی در رفاه و امنیت قاره اروپا دارد، نیست.

اردوغان همچنین با تأکید بر اهمیت اقدام جمعی علیه تروریسم، از شرکای اروپایی خواست تا در مبارزه با پ‌ک‌ک همکاری عملی نشان دهند. وی افزود: ما انتظار داریم اقدامات قانونی مناسب در قبال اعضای گروه فتو که همچنان در کشورهای اروپایی فعال هستند، انجام شود.

رئیس‌جمهور ترکیه با اشاره به درگیری‌های جاری بین روسیه و اوکراین و دیدارهای اخیر خود با ولادیمیر پوتین و مقامات اوکراینی اظهار داشت: پیامدهای منفی جنگ در اوکراین هر روز عمیق‌تر می‌شود و فضای کمتری برای دیپلماسی باقی می‌گذارد.

رجب طیب اردوغان همچنین در حاشیه این نشست با رهبران اروپایی، از جمله امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، دیک شوف نخست‌وزیر هلند، متا فردریکسن نخست‌وزیر دانمارک و اورزولا فون‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا دیدار کرد.

اردوغان با تأکید بر اینکه پیوستن ترکیه باعث تقویت اتحادیه اروپا خواهد شد، گفت: انتظار می‌رود کشورهای عضو اقداماتی برای احیا وتسریع روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و تقویت نظام گمرکی انجام دهند.

رئیس‌جمهور اردوغان همچنین در محکومیت نسل‌کشی اسرائیل در غزه آن را ننگ مشترک برای بشریت نامید که نزدیک به ۵۰ هزار نفر را به کام مرگ کشانده است. وی در آخر بر لزوم فوری برقراری آتش‌بس و افزایش کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد.

