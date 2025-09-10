قطر هرگونه گزارش مبنی بر آگاهی پیشین این کشور از حمله اسرائیل به دوحه را رد کرده و آن را بیاساس توصیف کرده است.
همزمان کاخ سفید اعلام کرد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، مأمور شده بود مقامات قطری را از حمله قریبالوقوع آگاه کند. به گفته مقامهای آمریکایی، پنتاگون همان روز کاخ سفید را مطلع کرده بود که اسرائیل قصد دارد رهبران حماس در قطر را هدف قرار دهد.
کاخ سفید پس از حمله به دوحه که طی آن رهبران حماس هدف قرار گرفتند، به قطر اطمینان داد که چنین اقدامی دیگر در خاک این کشور تکرار نخواهد شد.
مقامهای آمریکایی این حمله را بمبارانی یکجانبه در خاک یک کشور مستقل توصیف کردند که هیچ کمکی به اهداف آمریکا یا اسرائیل نکرد، هرچند تأکید داشتند که هدف قراردادن حماس یک اقدام قابلتوجه است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پس از این حمله جداگانه با شیخ تمیم بن حمد آلثانی، امیر قطرو بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفتوگو کرد. یک سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد ترامپ در این تماسها به رهبر قطر گفته است آمریکا بابت محل وقوع این حمله احساس بدی دارد.
این تماسها پس از آن انجام شد که نتانیاهو به ترامپ گفته بود قصد دارد هرچه سریعتر صلح برقرار شود.
اسرائیل نیز مسئولیت حمله را پذیرفت و اعلام کرد هدف این حمله خلیل الحیه و ظاهر جبارین، از رهبران حماس، بوده است. یک مقام حماس، به الجزیره گفت پسر الحیه و رئیسدفتر او در این حمله کشته شدند.
بااینحال، رهبران ارشد گروه از جمله تیم مذاکرهکننده حاضر در دوحه برای بررسی طرح آتشبس پیشنهادی ترامپ از این حمله جان سالم به در بردند.