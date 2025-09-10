سیاست
2 دقیقه خواندن
قطر اطلاع قبلی از حمله اسرائیل به دوحه را رد کرد
قطر گزارش‌ها درباره اطلاع قبلی از حمله اسرائیل به دوحه را بی‌اساس خواند. کاخ سفید اما گفت فرستاده ویژه آمریکا مأمور اطلاع‌رسانی به دوحه بوده و پس از حمله نیز به قطر اطمینان داده شد که چنین رخدادی تکرار نخواهد شد.
قطر اطلاع قبلی از حمله اسرائیل به دوحه را رد کرد
انفجار و دود ناشی از حمله اسرائیل به دوحه / عکس: AA
10 سپتامبر 2025

قطر هرگونه گزارش مبنی بر آگاهی پیشین این کشور از حمله اسرائیل به دوحه را رد کرده و آن را بی‌اساس توصیف کرده است.

هم‌زمان کاخ سفید اعلام کرد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، مأمور شده بود مقامات قطری را از حمله قریب‌الوقوع آگاه کند. به گفته مقام‌های آمریکایی، پنتاگون همان روز کاخ سفید را مطلع کرده بود که اسرائیل قصد دارد رهبران حماس در قطر را هدف قرار دهد.

کاخ سفید پس از حمله به دوحه که طی آن رهبران حماس هدف قرار گرفتند، به قطر اطمینان داد که چنین اقدامی دیگر در خاک این کشور تکرار نخواهد شد.

مقام‌های آمریکایی این حمله را بمبارانی یک‌جانبه در خاک یک کشور مستقل توصیف کردند که هیچ کمکی به اهداف آمریکا یا اسرائیل نکرد، هرچند تأکید داشتند که هدف قراردادن حماس یک اقدام قابل‌توجه است.

مرتبطTRT Global - گفت‌وگوی تلفنی رئیس‌جمهور اردوغان و امیر قطر درباره حمله اسرائیل به دوحه

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از این حمله جداگانه با شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطرو بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت‌وگو کرد. یک سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد ترامپ در این تماس‌ها به رهبر قطر گفته است آمریکا بابت محل وقوع این حمله احساس بدی دارد.

مطالب پیشنهادی

این تماس‌ها پس از آن انجام شد که نتانیاهو به ترامپ گفته بود قصد دارد هرچه سریع‌تر صلح برقرار شود.

اسرائیل نیز مسئولیت حمله را پذیرفت و اعلام کرد هدف این حمله خلیل الحیه و ظاهر جبارین، از رهبران حماس، بوده است. یک مقام حماس، به الجزیره گفت پسر الحیه و رئیس‌دفتر او در این حمله کشته شدند.

بااین‌حال، رهبران ارشد گروه از جمله تیم مذاکره‌کننده حاضر در دوحه برای بررسی طرح آتش‌بس پیشنهادی ترامپ از این حمله جان سالم به در بردند.

مرتبطTRT فارسی - وزارت امور خارجه ترکیه: حمله اسرائیل به دوحه گواه روشنی بر سیاست‌های توسعه‌طلبانه است

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us