23 اکتبر 2024
سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) طی عملیاتی با همکاری نیروهای پلیس استانبول و بالیک اسیر، سه عضو گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک را دستگیر کرد.
این اعضای گروه تروریستی که به نامهای زینب تاشکران و زبیده تاشکران در استانبول و حاتون شاهباز در بالیک اسیر دستگیر شدند، خواهرانی بودند که در کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه فعالیتهای خرابکارانه علیه ترکیه انجام میدادند. این سه عضو گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک با حکم دادگاه به زندان منتقل شدند.
در نتیجه عملیاتی که علیه سه خواهر عضو گروه تروریستی انجام شد، اسناد و مدارک مهمی درباره فعالیتها و ساختار اروپایی گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک به دست سازمان اطلاعات ملی ترکیه رسید.