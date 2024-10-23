سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) طی عملیاتی با همکاری نیروهای پلیس استانبول و بالیک اسیر، سه عضو گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک را دستگیر کرد.

این اعضای گروه تروریستی که به نام‌های زینب تاشکران و زبیده تاشکران در استانبول و حاتون شاهباز در بالیک اسیر دستگیر شدند، خواهرانی بودند که در کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه فعالیت‌های خرابکارانه علیه ترکیه انجام می‌دادند. این سه عضو گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک با حکم دادگاه به زندان منتقل شدند.