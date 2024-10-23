ترکیه
1 دقیقه خواندن
میت سه عضو گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک را در ترکیه دستگیر کرد
سازمان اطلاعات ملی ترکیه با همکاری نیروهای پلیس استانبول و بالیک اسیر طی عملیاتی ۳ عضو گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک را در کشور دستگیر کرد.
میت سه عضو گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک را در ترکیه دستگیر کرد
سه عضو گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک در اروپا/ عکس: AA
23 اکتبر 2024

سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) طی عملیاتی با همکاری نیروهای پلیس استانبول و بالیک اسیر، سه عضو گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک را دستگیر کرد.

این اعضای گروه تروریستی که به نام‌های زینب تاشکران و زبیده تاشکران در استانبول و حاتون شاهباز در بالیک اسیر دستگیر شدند، خواهرانی بودند که در کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه فعالیت‌های خرابکارانه علیه ترکیه انجام می‌دادند. این سه عضو گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک با حکم دادگاه به زندان منتقل شدند.

مطالب پیشنهادی

در نتیجه عملیاتی که علیه سه خواهر عضو گروه تروریستی انجام شد، اسناد و مدارک مهمی درباره فعالیت‌ها و ساختار اروپایی گروه تروریستی پ.ک.ک/ک.ج.ک به دست سازمان اطلاعات ملی ترکیه رسید.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us