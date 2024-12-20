سیاست
جمهوری آذربایجان به عضویت سازمان دی-۸ در آمد
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از عضویت کشورش به سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه خبر داد.
عکس گروهی در اجلاس دی-۸ در قاهره در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴. / عکس: AFP
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آذربایجان، این کشور در یازدهمین اجلاس «سازمان همکاری اقتصادی دی-۸»، که در قاهره، پایتخت مصر برگزار شد، به‌طور رسمی به عضویت این گروه پیوسته است.
در این بیانیه همچنین آمده است که گروه دی-۸ از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۹۷ تاکنون با جذب اعضای جدید گسترش یافته است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان تأکید کرد که پتانسیل‌های اقتصادی این کشور، به تقویت نفوذ روزافزون باکو در سطح بین‌المللی کمک خواهد کرد.


سازمان هشت کشور در حال توسعه (دی-۸)


سازمان دی-۸ در تاریخ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۷ در شهر استانبول تاسیس شد و کشور‌های ترکیه، بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه و پاکستان به‌عنوان اعضای آن شناخته می‌شوند. دبیرخانه این سازمان نیز در استانبول مستقر است.
تمام اعضای دی-۸ همچنین عضو سازمان همکاری اسلامی بوده و جمعیت کلی این کشور‌ها حدود ۱. ۲ میلیارد نفر است. حجم کل تجارت خارجی آن‌ها بالغ‌بر ۲. ۳ تریلیون دلار است که معادل تقریبا ۵ درصد از تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد.
هدف اصلی سازمان دی-۸ ارتقاء جایگاه کشور‌های در حال توسعه در اقتصاد جهانی، گسترش تنوع روابط تجاری، ایجاد فرصت‌های جدید برای کشور‌های عضو در زمینه‌های تجاری و تقویت مشارکت آن‌ها در فرآیند‌های تصمیم‌گیری بین‌المللی است.

این سازمان به اصولی چون صلح به‌جای جنگ، گفت‌وگو به‌جای چالش، همکاری به‌جای استثمار، عدالت به‌جای استاندارد‌های دوگانه، برابری به‌جای تبعیض و دموکراسی به‌جای فشار تأکید دارد.


فعالیت‌های اصلی این سازمان در زمینه‌های تجارت، کشاورزی و امنیت غذایی، صنعت، انرژی، حمل‌و‌نقل و اتصال است. همچنین، دی-۸ در حوزه‌های بهداشت و گردشگری نیز به طور فعال در حال توسعه همکاری‌ها است.

