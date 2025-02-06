منطقه‌
1 دقیقه خواندن
وزیر امور خارجه ایران: فشار حداکثری تجربه‌ای شکست‌خورده است!
وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که ایران هیچ‌گاه به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نخواهد بود.
وزیر امور خارجه ایران: فشار حداکثری تجربه‌ای شکست‌خورده است!
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران / تصویر : Reuters
6 فوریه 2025

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ درباره احتمال بازگشت فشار حداکثری علیه ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «فشار حداکثری» یک استراتژی شکست‌خورده است که تنها به «مقاومت حداکثری» منتهی خواهد شد. او اضافه کرد که افراد زیرک به جای چنین رویکرد اشتباهی، «عقلانیت حداکثری» را انتخاب می‌کنند.

عراقچی در ادامه افزود که ایران نه تنها به عنوان یکی از طرف‌های متعهد به پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و دیگر اسناد جهانی، بلکه قبلاً به صراحت اعلام کرده است ایران تحت هیچ شرایطی به دنبال جستجو، تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد بود.

مطالب پیشنهادی
اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us