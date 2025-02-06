6 فوریه 2025
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ درباره احتمال بازگشت فشار حداکثری علیه ایران با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «فشار حداکثری» یک استراتژی شکستخورده است که تنها به «مقاومت حداکثری» منتهی خواهد شد. او اضافه کرد که افراد زیرک به جای چنین رویکرد اشتباهی، «عقلانیت حداکثری» را انتخاب میکنند.
عراقچی در ادامه افزود که ایران نه تنها به عنوان یکی از طرفهای متعهد به پیمان عدم گسترش سلاحهای هستهای (NPT) و دیگر اسناد جهانی، بلکه قبلاً به صراحت اعلام کرده است ایران تحت هیچ شرایطی به دنبال جستجو، تولید یا دستیابی به سلاح هستهای نخواهد بود.