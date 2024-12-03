منطقه‌
گزارشگر سازمان ملل: عدم اجرای حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت نقض قوانین بین‌المللی است
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور نظم بین‌الملل تأکید کرد که عدم اجرای حکم بازداشت صادر شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، نقض آشکار قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.
3 دسامبر 2024

یورگوس کاترونگالوس، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور نظم بین‌الملل و وزیر خارجه سابق یونان، تأکید کرد که عدم اجرای حکم بازداشت صادر شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، نقض آشکار قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.

کاترونگالوس در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو با اشاره به صدور این حکم، گفت: این تصمیم به‌وضوح نشان می‌دهد که جنایاتی در فلسطین صورت گرفته و مرتکبان این جنایات باید محاکمه و مجازات شوند.

کاترونگالوس با اشاره به تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری که اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل پس از سال ۱۹۶۷ را غیرقانونی اعلام کرده است، گفت: این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های اشغالگری اسرائیل نه‌تنها با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد، بلکه کشورها و نهادهایی که این سیاست‌ها را تحمل یا از آن حمایت می‌کنند نیز برخلاف قوانین بین‌المللی عمل می‌کنند.

اجرای تصمیمات دیوان کیفری بین‌المللی

گزارشگر سازمان ملل در امور نظم بین‌الملل تأکید کرد که کشورهایی که از اجرای احکام دیوان کیفری بین‌المللی خودداری کنند، مشروعیت بین‌المللی را نقض می‌کنند.

وی گفت: افرادی که حکم بازداشت دارند باید در هر کشوری که اساسنامه رم را پذیرفته و امضا کرده است، دستگیر شوند. عدم انجام این کار، نقض دیگری از قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود و مشابه ادامه فروش سلاح به اسرائیل است.

کاترونگالوس با تأکید بر اینکه کشورهایی که از این تصمیمات تبعیت نمی‌کنند، در عمل در جنایات ارتکابی شریک هستند، گفت: قوانین بین‌المللی مجازات مستقیمی تعیین نمی‌کنند، اما اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن همواره بر حمایت از این قوانین تأکید کرده‌اند. ما نمی‌توانیم در مواجهه با این اصول، استانداردهای دوگانه به کار ببریم.

حمایت از سازمان ملل و احترام به مشروعیت بین‌المللی

وزیر خارجه سابق یونان با اشاره به لفاظی و انتقادهای تند نتانیاهو علیه سازمان ملل گفت: تنها عامل جلوگیری از سقوط کامل به هرج‌ومرج در عرصه حقوق بین‌الملل، وجود سازمان ملل است. ما باید به هر قیمتی از این نهاد محافظت کنیم.

او در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت یونان که گفته بود "تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی راه‌حلی برای این مشکل ایجاد نمی‌کند"، تصریح کرد: نهادهای بین‌المللی به‌صورت بی‌طرفانه عمل می‌کنند و همه کشورها و افراد موظف به احترام به مشروعیت بین‌المللی هستند.

این سخنان در حالی بیان شد که جنایات در فلسطین و نحوه واکنش جامعه جهانی به عاملان این اقدامات همچنان موضوع بحث‌وبررسی است.

