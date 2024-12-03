یورگوس کاترونگالوس، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور نظم بین‌الملل و وزیر خارجه سابق یونان، تأکید کرد که عدم اجرای حکم بازداشت صادر شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، نقض آشکار قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.

کاترونگالوس در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو با اشاره به صدور این حکم، گفت: این تصمیم به‌وضوح نشان می‌دهد که جنایاتی در فلسطین صورت گرفته و مرتکبان این جنایات باید محاکمه و مجازات شوند.

کاترونگالوس با اشاره به تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری که اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل پس از سال ۱۹۶۷ را غیرقانونی اعلام کرده است، گفت: این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های اشغالگری اسرائیل نه‌تنها با قوانین بین‌المللی مغایرت دارد، بلکه کشورها و نهادهایی که این سیاست‌ها را تحمل یا از آن حمایت می‌کنند نیز برخلاف قوانین بین‌المللی عمل می‌کنند.

اجرای تصمیمات دیوان کیفری بین‌المللی

گزارشگر سازمان ملل در امور نظم بین‌الملل تأکید کرد که کشورهایی که از اجرای احکام دیوان کیفری بین‌المللی خودداری کنند، مشروعیت بین‌المللی را نقض می‌کنند.

وی گفت: افرادی که حکم بازداشت دارند باید در هر کشوری که اساسنامه رم را پذیرفته و امضا کرده است، دستگیر شوند. عدم انجام این کار، نقض دیگری از قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود و مشابه ادامه فروش سلاح به اسرائیل است.