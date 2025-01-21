اردوغان در نشست خبری پس از جلسه کابینه دولت، به دلیل وقوع آتش‌سوزی دلخراش در هتل گرند کارتال واقع در کوه‌های کوراوغلو، استان بولو، اعلام کرد که روز چهارشنبه به‌عنوان یک روز عزای عمومی در ترکیه تعیین شده است.

وی با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان این حادثه، تأکید کرد که این آتش‌سوزی که صبح سه‌شنبه در یک ساختمان ۱۲ طبقه رخ داد، به‌سرعت گسترش یافته و منجر به جان‌باختن ۶۶ نفر و مجروح شدن ۵۱ نفر شد که حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

رئیس‌جمهور ترکیه افزود: چهار وزیر فوراً به منطقه اعزام شده‌اند و تاکنون ۱۶۵ خودروی آتش‌نشانی و صدها نیروی امدادی به محل حادثه ارسال شده‌اند.

اردوغان همچنین با اشاره به اهمیت همبستگی در چنین لحظاتی گفت: این زمان، زمان اتحاد و همدلی است، نه زمان بحث‌های سیاسی.

وی از تمامی نهادها، از جمله رسانه‌ها و مقامات محلی، خواست تا به اندوه ملی احترام بگذارند و تصریح کرد که افرادی که مسئول این فاجعه هستند، چه به دلیل سهل‌انگاری و چه سوءمدیریت، به عدالت سپرده خواهند شد.