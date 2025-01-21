ترکیه
یک روز عزای عمومی در ترکیه به‌دلیل حادثه تلخ آتش‌سوزی
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از حادثه تلخ آتش‌سوزی در هتلی واقع در پیست اسکی کارتال‌کایا که منجر به جان باختن دست‌کم ۶۶ نفر و زخمی شدن ۵۱ نفر دیگر شد، روز چهارشنبه را به عنوان یک روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد.
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در نشست کابینه دولت / عکس : AA
21 ژانویه 2025

اردوغان در نشست خبری پس از جلسه کابینه دولت، به دلیل وقوع آتش‌سوزی دلخراش در هتل گرند کارتال واقع در کوه‌های کوراوغلو، استان بولو، اعلام کرد که روز چهارشنبه به‌عنوان یک روز عزای عمومی در ترکیه تعیین شده است.

وی با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان این حادثه، تأکید کرد که این آتش‌سوزی که صبح سه‌شنبه در یک ساختمان ۱۲ طبقه رخ داد، به‌سرعت گسترش یافته و منجر به جان‌باختن ۶۶ نفر و مجروح شدن ۵۱ نفر شد که حال یکی از مجروحان وخیم گزارش شده است.

رئیس‌جمهور ترکیه افزود: چهار وزیر فوراً به منطقه اعزام شده‌اند و تاکنون ۱۶۵ خودروی آتش‌نشانی و صدها نیروی امدادی به محل حادثه ارسال شده‌اند.

اردوغان همچنین با اشاره به اهمیت همبستگی در چنین لحظاتی گفت: این زمان، زمان اتحاد و همدلی است، نه زمان بحث‌های سیاسی.

وی از تمامی نهادها، از جمله رسانه‌ها و مقامات محلی، خواست تا به اندوه ملی احترام بگذارند و تصریح کرد که افرادی که مسئول این فاجعه هستند، چه به دلیل سهل‌انگاری و چه سوءمدیریت، به عدالت سپرده خواهند شد.

در ادامه، رئیس‌جمهور ترکیه به موضوع کمک‌های بشردوستانه ترکیه پرداخت و گفت: کمک‌های ما به غزه به ۱۰۰ هزار تن رسیده است و این روند، به‌ویژه پیش از ماه مبارک رمضان، افزایش خواهد یافت.

اردوغان تصاویری از تبادل زندانیان پس از توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس را شاهدی بر احترام به کرامت انسانی دانست و اسرائیل را به دلیل سیاست‌هایش مورد انتقاد قرار داد.

اردوغان همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا تحریم‌ها علیه سوریه را لغو کنند و حمایت‌های خود از بازسازی این کشور را افزایش دهند. وی تأکید کرد: بازسازی سوریه نه‌تنها به سود مردم سوریه، بلکه به نفع کل منطقه خواهد بود.

رئیس‌جمهور ترکیه در پایان سخنان خود برای خانواده‌های داغدار آرزوی صبر و استقامت کرد و ابراز امیدواری کرد که ترکیه از چنین حوادث تلخی در آینده در امان بماند. این اظهارات نشان‌دهنده تلاش ترکیه برای مدیریت بحران داخلی و تقویت نقش فعال خود در منطقه است.

 

