رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، برای شرکت در نشست گروه ۲۰ به برزیل سفر کرده است. وی پیش از آغاز رسمی این اجلاس، روز یکشنبه ۱۷ نوامبر، با لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل، در قلعه تاریخی کوپاکابانا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، طرفین بر تقویت روابط دوجانبه بین ترکیه و برزیل و رسیدگی به مسائل منطقهای و جهانی تأکید کردند.
براساس اعلام معاونت ارتباطات نهاد ریاستجمهوری ترکیه، اردوغان بر اهمیت روابط سطح بالا برای پیشبرد اهداف مشترک دو کشور و بر تعهد ترکیه در تقویت شراکت استراتژیک با برزیل تأکید کرد.
وی همچنین از مواضع صحیح و بهموقع برزیل در برابر تجاوزات اسرائیل قدردانی کرد و با اشاره به طرح ترکیه در سازمان ملل برای توقف فروش تسلیحات به اسرائیل گفت: جمهوری ترکیه متعهد به دستیابی به آتشبس دائمی در فلسطین است و بر تسهیل کمکهای انسانی بدون وقفه و تحقق راهحل عادلانه دو کشوری تأکید دارد.
رئیسجمهور ترکیه ضمن انتقاد از سازمان ملل به دلیل ناتوانی در جلوگیری از درگیریها، بهویژه در غزه، بر لزوم بازنگری در عملکرد این سازمان برای مقابله مؤثر با بحرانهای جهانی تأکید کرد.
اردوغان همچنین از پیشنهاد برزیل برای اصلاحات در نظام حکمرانی جهانی طی دوران ریاست این کشور بر گروه ۲۰ حمایت کرده و آن را ابتکاری بهموقع و مهم دانست.
درباره گروه ۲۰
گروه ۲۰ (G20) یک سازمان بینالمللی متشکل از ۱۹ کشور بزرگ دنیا و اتحادیه اروپا است که برای بحث و تبادل نظر در مورد مسائل اقتصادی و مالی تشکیل شده است. این گروه که شامل کشورهای صنعتی و درحالتوسعه میشود، نقشی کلیدی در تعیین سیاستهای اقتصادی و مالی جهانی ایفا میکند.
اجلاسهای گروه ۲۰ معمولاً بهصورت سالانه برگزار میشوند و سران کشورهای عضو در این نشستها شرکت میکنند تا تصمیمات و توافقاتی برای مقابله با چالشهای اقتصادی جهانی اتخاذ کنند.