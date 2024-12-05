ترکیه با حملونقل ۹۳ میلیون مسافر از طریق قطارهای پرسرعت (YHT) رکورد جدیدی ثبت کرده است. عبدالقادر اورالاوغلو وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه از برنامههای جدید برای افزایش سرعت و راحتی سفرها با راهآهن خبر داد و تأکید کرد که پروژههای جدید به هدف بهبود حملونقل برای شهروندان ترکیه ادامه خواهند یافت.
عبدالقادر اورالاوغلو وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه توضیح داد که در حال حاضر قطارهای پرسرعت در ۱۱ شهر ترکیه فعالیت دارند و این خطوط امکان سفر سریع و راحت به شهرهای بزرگی چون استانبول، آنکارا، ساکاریا، قوجه ایلی، قونیه، بیلهجیک، اسکیشهر، قرامان، قیریق قلعه، یوزقات و سیواس را فراهم کردهاند. وی همچنین به پروژههای آینده اشاره کرد و گفت که دولت ترکیه در نظر دارد تا با توسعه شبکههای ریلی، گامی بزرگ در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان بردارد.
ترکیه با توسعه حملونقل ریلی به افزایش سهم قطارهای پرسرعت ادامه میدهد
در حال حاضر طول خطوط راهآهن کشور به ۱۳۹۱۹ کیلومتر رسیده است که ۲۲۵۱ کیلومتر آن مربوط به قطارهای پرسرعت است. انتظار میرود که در سالهای آینده این رقم همچنان روندی روبهرشد داشته باشد. وزارت حملونقل ترکیه اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۱.۹ میلیون مسافر با قطارهای پرسرعت سفر کردهاند و این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۱۲.۴ میلیون نفر خواهد رسید.
در راستای افزایش سهم حملونقل ریلی در کشور، پروژههای مختلفی در دست اجرا هستند. طول خطوط برقی راهآهن ترکیه به ۲۲۷۴ کیلومتر رسیده است و وزارت حملونقل قصد دارد این رقم را تا سال ۲۰۲۸ به ۱۲۵۶۱ کیلومتر افزایش دهد. همچنین، خطوط سیگنالدار کشور از ۸۰۴۶ کیلومتر به ۱۳۷۷۲ کیلومتر تا سال ۲۰۲۸ خواهند رسید.
باتوجهبه اهمیت استفاده از موقعیت جغرافیایی ترکیه بهعنوان پلی بین آسیا و اروپا، پروژههای جدید ریلی نهتنها در زمینه حملونقل مسافر، بلکه در زمینه حملونقل بار نیز به تقویت اقتصاد ترکیه کمک خواهند کرد. ترکیه در تلاش است تا به یکی از قطبهای حملونقل ریلی در منطقه تبدیل شود و از مزایای این موقعیت برای توسعه زیرساختهای اقتصادی استفاده کند.
همچنین، پروژههای قطار پرسرعت که در سالهای گذشته به بهرهبرداری رسیدهاند، نقش مهمی در کاهش زمان سفر و افزایش راحتی مسافران داشتهاند. بهعنوانمثال، پروژه قطار پرسرعت آنکارا - اسکیشهیر - استانبول که به طور کامل در دو مرحله در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ افتتاح شد، تاکنون ۵۵.۷ میلیون مسافر را جابهجا کرده است. در این راستا، پروژههای قطار پرسرعت آنکارا - قونیه - کارامان نیز با هزینه ۱.۴ میلیارد دلار و طول ۴۱۱ کیلومتر درحالتوسعه هستند و هدف از این پروژهها کاهش فاصله بین شهرهای بزرگ و فراهمکردن سفری سریع و راحت برای مسافران است.
از دیگر پروژههای مهم میتوان به راهاندازی خط قطار پرسرعت آنکارا - سیواس اشاره کرد که در آوریل ۲۰۲۳ به طول ۴۰۵ کیلومتر افتتاح شد. این پروژه یکی از مهمترین پروژهها در منطقه آنادولو مرکزی است که به کاهش زمان سفر و تسهیل دسترسی مسافران به استانهای مختلف کمک کرده است.
بر اساس اعلام وزیر حملونقل ترکیه، هدف دولت از توسعه شبکه ریلی، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و کاهش ازدحام ترافیکی در جادهها است. با این اقدامات، ترکیه به دنبال افزایش سهم حملونقل ریلی در حملونقل عمومی و ترابری مسافران و بارهای داخلی و بینالمللی است.
دولت ترکیه همچنین در نظر دارد تا در آینده، تمامی انواع حملونقل را به یکدیگر متصل کرده و سیستم حملونقل یکپارچهای را برای راحتی بیشتر مسافران به وجود آورد. باتوجهبه این برنامهها، به نظر میرسد که ترکیه در مسیر تبدیلشدن به یک قطب حملونقل ریلی پیشرفته در منطقه و حتی در سطح جهانی قرار دارد.