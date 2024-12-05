ترکیه با حمل‌ونقل ۹۳ میلیون مسافر از طریق قطارهای پرسرعت (YHT) رکورد جدیدی ثبت کرده است. عبدالقادر اورال‌اوغلو وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه از برنامه‌های جدید برای افزایش سرعت و راحتی سفرها با راه‌آهن خبر داد و تأکید کرد که پروژه‌های جدید به هدف بهبود حمل‌ونقل برای شهروندان ترکیه ادامه خواهند یافت.

عبدالقادر اورال‌اوغلو وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه توضیح داد که در حال حاضر قطارهای پرسرعت در ۱۱ شهر ترکیه فعالیت دارند و این خطوط امکان سفر سریع و راحت به شهرهای بزرگی چون استانبول، آنکارا، ساکاریا، قوجه ایلی، قونیه، بیله‌جیک، اسکی‌شهر، قرامان، قیریق قلعه، یوزقات و سیواس را فراهم کرده‌اند. وی همچنین به پروژه‌های آینده اشاره کرد و گفت که دولت ترکیه در نظر دارد تا با توسعه شبکه‌های ریلی، گامی بزرگ در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان بردارد.

ترکیه با توسعه حمل‌ونقل ریلی به افزایش سهم قطارهای پرسرعت ادامه می‌دهد

در حال حاضر طول خطوط راه‌آهن کشور به ۱۳۹۱۹ کیلومتر رسیده است که ۲۲۵۱ کیلومتر آن مربوط به قطارهای پرسرعت است. انتظار می‌رود که در سال‌های آینده این رقم همچنان روندی روبه‌رشد داشته باشد. وزارت حمل‌ونقل ترکیه اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۱.۹ میلیون مسافر با قطارهای پرسرعت سفر کرده‌اند و این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۱۲.۴ میلیون نفر خواهد رسید.

در راستای افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در کشور، پروژه‌های مختلفی در دست اجرا هستند. طول خطوط برقی راه‌آهن ترکیه به ۲۲۷۴ کیلومتر رسیده است و وزارت حمل‌ونقل قصد دارد این رقم را تا سال ۲۰۲۸ به ۱۲۵۶۱ کیلومتر افزایش دهد. همچنین، خطوط سیگنال‌دار کشور از ۸۰۴۶ کیلومتر به ۱۳۷۷۲ کیلومتر تا سال ۲۰۲۸ خواهند رسید.