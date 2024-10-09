این کاهش مسافر ضربه مهلکی بر صنعت گردشگری اسرائیل وارد کرده و زیان‌های هنگفت اقتصادی برای مردم کشور به همراه داشته است. همچنین، به دلیل خدمات محدود ارائه شده توسط شرکت‌های هواپیمایی خارجی، تعداد بیشتری از مسافران اکنون با شرکت‌های هواپیمایی اسرائیلی سفر می‌کنند که شاهد افزایش ۲۵ درصدی در میزان سفرها بوده‌اند.

از تاریخ ۷ اکتبر سالگرد آغاز درگیری‌ها و با تشدید تنش‌ که لبنان را نیز تحت‌تأثیر قرار داده، چندین شرکت هواپیمایی خدمات خود به اسرائیل را متوقف و چندین بار ازسرگرفته‌اند. روز هشتم اکتبر، آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا به هواپیماهای تجاری هشدار داد که از پرواز بر حریم هوایی اسرائیل و لبنان اجتناب کنند که منجر به توقف پروازهای چندین شرکت شده است.