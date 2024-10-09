فرودگاه بینالمللی بن گوریون، مرکز اصلی حملونقل هوایی اسرائیل، با کاهش شدید تعداد مسافران مواجه شده است. تشدید تنشهای اخیر با غزه باعث شده است بسیاری از خطوط هوایی بینالمللی پروازهای خود به این فرودگاه را کاهش یا متوقف کنند.
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بلومبرگ، تعداد مسافران این فرودگاه در نه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به طور چشمگیری، یعنی حدود ۴۳ درصد کاهش یافته است.
سازمان فرودگاههای اسرائیل اعلام کرده که این فرودگاه بین ژانویه و سپتامبر ۱۰.۸۵میلیون مسافر بینالمللی را پذیرش کرده است که نسبت به ۱۹.۰۱میلیون مسافر در دوره مشابه سال گذشته کاهش نشان میدهد.
این کاهش مسافر ضربه مهلکی بر صنعت گردشگری اسرائیل وارد کرده و زیانهای هنگفت اقتصادی برای مردم کشور به همراه داشته است. همچنین، به دلیل خدمات محدود ارائه شده توسط شرکتهای هواپیمایی خارجی، تعداد بیشتری از مسافران اکنون با شرکتهای هواپیمایی اسرائیلی سفر میکنند که شاهد افزایش ۲۵ درصدی در میزان سفرها بودهاند.
از تاریخ ۷ اکتبر سالگرد آغاز درگیریها و با تشدید تنش که لبنان را نیز تحتتأثیر قرار داده، چندین شرکت هواپیمایی خدمات خود به اسرائیل را متوقف و چندین بار ازسرگرفتهاند. روز هشتم اکتبر، آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا به هواپیماهای تجاری هشدار داد که از پرواز بر حریم هوایی اسرائیل و لبنان اجتناب کنند که منجر به توقف پروازهای چندین شرکت شده است.