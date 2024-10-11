منطقه‌
4 دقیقه خواندن
رئیس‌جمهور ایران در ترکمنستان: مختوم‌قلی فراغی پرچمدار اعتلای فرهنگ و زبان ترکمن است
رئیس‌جمهور ایران مسعود پزشکیان روز جمعه ۱۱ اکتبر ۲۰۲۴ در سفری که به دعوت قربانقلی بردی محمداف رهبر ملی و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان و سردار بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان به منظور شرکت در همایش بین‌المللی «ارتباط متقابل زمان‌ها و تمدن‌ها-مبنای صلح و توسعه» به مناسبت سیصدمین سالگرد «مختومقلی فراغی» به ترکمنستان داشته است به ایراد سخنرانی پرداخت.
مسعود پزشکیان روز پنجشنبه به منظور شرکت در همایش بین‌المللی ارتباط متقابل زمان‌ها و تمدن‌ها-مبنای صلح و توسعه به مناسبت سیصدمین سالگرد مختومقلی فراغی عازم ترکمنستان شد / عکس: Reuters
11 اکتبر 2024

مسعود پزشکیان پس از تشکر از رئیس جمهور و رهبر ملی ترکمنستان بابت دعوت از وی و میزبانی نشست فرهنگی بزرگداشت شاعر شهیر مختومقلی به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مسائل گوناگونی همچون روابط ایران و ترکمنستان، بحران انسانی موجود در غزه و جایگاه مختومقلی فراغی در ادبیات ترکمن پرداخت.

وی در سخنان خویش بیان داشت که: در قلمروی بزرگ سیاسی- فرهنگی که امروز ایران و ترکمنستان در قلب آن جای گرفته اند و در زمان سلجوقیان و شاعران و تاریخ نگاران سرحد آن را از جیحون تا فرات و گاه از کاشغر تا حلب ذکر کرده اند، از دیرباز مردمانی با صلح و صفا زندگی می کنند که با وجود گوناگونی و تنوع در قوم و زبان، میراث تمدنی و فرهنگی مشترکی دارند. در این قلمروی سرزمینی گسترده، ساختار فرهنگی کما بیش واحدی حاکم بوده؛ با وجود اقوام گوناگون و گویش ها، زبان ها و لهجه های متفاوت و برآمدن و برافتادن سلسله های حکومتی مختلف، نمودهای فرهنگی این پهنه عظیم همواره از آبشخورهای یکسان سیراب شده است، از این رو جلوه های گوناگون فرهنگ، هنر و ادبیات چنان مشابهت و نزدیکی دقیقی دارد که جز با قائل شدن به زیرساخت فرهنگی واحد، قابل توصیف و توجیه نیست.

به گزارش خبرگزاری ایرنا مسعود پزشکیان با تاکید بر روابط و دوستی دو ملت ایران و ترکمنستان به عنوان دو همسایه با مرزهای طولانی همواره روابطی دوستانه، برادرانه، سازنده و مبتنی بر منافع متقابل بوده و از روندی رو به رشد در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار است. تصریح کرد که: بخش های مهمی از تاریخ، ادبیات و فرهنگ مردم ایران با مردم حوزه تمدنی آسیای مرکزی از پیوستگی بالایی برخوردار است و به سان نوری است که از یک منشور تابیده و جهان پیرامون ما را غرق در شکوه و وسعت گیرای خود ساخته است. وجود دین اسلام و گسترش آیین های اسلامی از مسیر ایران و آسیای مرکزی و تبادل فرهنگی در کنار قرابت زبانی میان اقوام ایرانی با قومیت های ساکن در گستره آسیای مرکزی بر رونق و غنای تمدن مشترک افزوده است.

پزشکیان با تاکید بر این که تبادل اندیشه و تعاملات فرهنگی میان گروه‌های انسانی خارج از اراده دولت‌ها شکل گرفته و مرز و حصار نمی‌شناسد، گفت: ادیب فرزانه و شاعر بزرگمان مختوم قلی فراقی نیز مصداق بارزی از سیر تمدنی و پرچمدار اعتلای فرهنگ و زبان ترکمن است، کسی که در طول حیات پر ثمره خویش تاثیر شایسته و مهمی را در رشد مفاهیم ارزشمند انسانی بر جای گذاشته و جاذبه هنر و اشعار زیبایش گلستان ادبیات ما را معطر ساخته است.

بنا به اخبار منتشر شده رئیس جمهور ایران در این سفر همچنین با قربانقلی بردی محمداف رهبر ملی و رئیس مصلحت خلق ترکمنستان، سردار بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو می‌کند.

