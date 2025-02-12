ترکیه
نشست بین‌المللی ناشران در استانبول؛ نگاه ویژه به آینده حقوق نشر
ناشران و روزنامه‌نگاران از سراسر دنیا در دهمین نشست تخصصی ناشران در استانبول به بررسی ابعاد اقتصادی نشر و تبادل حقوق نشر خواهند پرداخت.
نشست بین‌المللی ناشران در استانبول؛ نگاه ویژه به آینده حقوق نشر
جلسه اطلاع رسانی دهمین نشست بین‌المللی تخصصی ناشران / عکس: AA
12 فوریه 2025

دهمین نشست بین‌المللی تخصصی ناشران از ٢۵ تا ٢٧ فوریه در استانبول برگزار خواهد شد. این رویداد با حمایت وزارت فرهنگ و اتحادیه مطبوعات و نشر ترکیه (TBYM) به انجام خواهد رسید و انتظار می‌رود میزبان ناشرانی از ٧۵ کشور باشد.

محمد برهان گنچ، رئیس اتحادیه مطبوعات و نشر، در جلسه هماهنگی این رویداد که در کتابخانه رامی برگزار شد، گفت: برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری به شکلی پایدار، نیازمند اقتصاد قوی هستیم. این گردهمایی به تقویت ابعاد اقتصادی نشر و گسترش بازارها و فضاهای تجاری این حوزه خواهد انجامید. آرزوی ما این است که این فعالیت‌ها در سایر بخش‌های فرهنگ و هنر نیز بازتاب یابد.

وی افزود: برای این نشست مهم، بیش از ١٠٠٠ درخواست از ١٠٢ کشور دریافت کرده‌ایم. پس از ارزیابی‌ها، از حدود ٧٠ کشور، نزدیک به ٢۵٠ ناشر، از‌جمله ١٠٠ ناشر داخلی، به این رویداد دعوت شدند. تاکنون در این پروژه، حدود ١۶ هزار اثر داخلی برای حقوق نشر و ترجمه قرارداد امضا کرده‌ایم. در طول این گردهمایی، پیش‌بینی می‌کنیم حدود ٣۵٠٠ بازدید صورت گیرد و امیدواریم این تعداد افزایش یابد.

مصطفی کاراگوللواوغلو، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مطبوعات و نشر ترکیه، نیز اشاره کرد که در این نشست همچنان در کنار ناشران خواهند بود و گفت: چهار سال پیش، جوایز حقوق نشر استانبول را در سه بخش به پروژه‌مان اضافه کرده بودیم تا توجه بیشتری به‌حقوق نشر جلب کنیم. امسال، با اعطای چهارمین دوره جوایز خود، قصد داریم آگاهی نسبت به این حوزه و تعداد آثار ترجمه‌ای با‌کیفیت را افزایش دهیم.

وی همچنین تاکید کرد که هر‌ساله موضوعات خاصی در چارچوب پروژه مطرح می‌شود و افزود: موضوع مهم امسال هوش مصنوعی خواهد بود و برنامه‌های مختلفی در طول این رویداد به این موضوع اختصاص خواهد یافت.

مطالب پیشنهادی

تبدیل استانبول به بازار حقوق نشر

گردانندگان نشست تخصصی ناشران در استانبول، قصد دارند تا همکاری‌های ناشران جهانی را افزایش داده، استانبول را به بازار حقوق نشر تبدیل کرده و تحولات صنعتی را با دقت دنبال کنند.

این برنامه که امکان گردهمایی تعداد زیادی ناشر داخلی و بین‌المللی را فراهم خواهد کرد، از سال ٢٠٢١ به‌صورت هیبریدی برگزار می‌شود و به شرکت‌کنندگان امکان انجام ملاقات‌های دوجانبه به‌صورت حضوری و آنلاین را می‌دهد.

برای اولین‌بار در این نشست، کمیته‌ای تحت عنوان «Media Match» تشکیل خواهد شد که به نمایندگان پلتفرم‌های دیجیتال امکان برگزاری جلسات دوجانبه با ناشران را می‌دهد. همچنین، شرکت‌های تولیدی و فیلمنامه‌نویسان که تمایل به تولید محتوا بر اساس آثار نوشتاری دارند، با شرکت‌های فعال در زمینه کتاب‌های الکترونیکی و کتاب‌های صوتی و همچنین ناشران گرد هم می‌آیند و به تبادل نظر خواهند پرداخت.

در خلال این نشست، جوایز «حقوق نشر استانبول» نیز در مراسم شام گالا که در ٢۵ فوریه در سلطان سارینجی در منطقه فاتح استانبول برگزار خواهد شد، به برندگان تقدیم خواهد شد.

