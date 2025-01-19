سرمایه‌گذاری کلان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان چیپ دنیا در اسرائیل، سؤالاتی را در مورد نحوه استفاده از فناوری‌های پیشرفته علیه فلسطینی‌ها به وجود آورده است. از آغاز حملات زمینی و هوایی اسرائیل به غزه، نزدیک به ۴۷ هزار نفر جان باخته‌اند که نیمی از آنها را زنان، کودکان یا افراد مسن تشکیل می‌دهند. در میان این ویرانی فاجعه‌بار، شرکت‌های بزرگ فناوری نقشی اساسی در تقویت قابلیت‌های تکنولوژیکی و نظامی اسرائیل ایفا کرده‌اند.

با سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی همچون انویدیا (Nvidia)، اینتل، گوگل و مایکروسافت در بخش فناوری اسرائیل، این کشور توانسته به یک مرکز ثروتمند برای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و محاسبات پیشرفته تبدیل شود. این هفته، باارزش‌ترین شرکت سازنده چیپ جهان، انویدیا، از سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون‌دلاری در یک مرکز جدید تحقیقاتی و مهندسی هوش مصنوعی نزدیک به حیفا خبر داد و بار دیگر بر تعهد خود به اسرائیل تأکید کرد.

اگرچه آتش‌بس از صبح روز یکشنبه، ۱۹ ژانویه، اجرایی شده است، پیامدهای دستیابی اسرائیل به پیشرفته‌ترین تکنولوژی انویدیا فراتر از میدان جنگ است. این فناوری می‌تواند توانایی اسرائیل را برای ردیابی، نظارت و هدف‌گیری افراد در مناطق شهری پرجمعیت مانند غزه یا کرانه باختری تقویت کند، با پشتیبانی از هوش مصنوعی پیشرفته که توسط چیپ‌های انویدیا تأمین می‌شود.

پهپادهای نظارتی مجهز به شناسایی چهره مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند به طور مؤثرتری به کار گرفته شوند که این امر می‌تواند آسیب‌های بیشتری به غیرنظامیان در غزه وارد کند. تأسیسات جدید انویدیا در پارک علم و صنعت مِوو کارمل یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین مراکز داده در اسرائیل خواهد بود. آزمایشگاهی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع، از محصولات و خدمات تحقیق و توسعه انویدیا که در اسرائیل توسعه می‌یابند، پشتیبانی خواهد کرد و دارای زیرساخت‌های پیشرفته مرکز داده هوش مصنوعی با ظرفیت توان تا ۳۰ مگاوات خواهد بود.

این مرکز همچنین میزبان چیپ‌های پیشرفته Blackwell خواهد بود که به‌خاطر قابلیت‌های بی‌نظیر خود در آموزش هوش مصنوعی شناخته شده‌اند، به همراه سایر واحدهای پردازش داده پیشرفته مانند BlueField-3 SuperNIC، Spectrum-X800 و Quantum-X800 که در اسرائیل توسعه یافته‌اند.

دو روی یک سکه این فناوری‌ها

فناوری‌هایی که انویدیا درحال‌توسعه آن‌ها است، پتانسیل استفاده هم برای مقاصد غیرنظامی و هم نظامی دارند. به‌عنوان‌مثال، چیپ‌های Blackwell چهار برابر قدرت پردازشی بیشتری نسبت به نسل‌های قبلی خود دارند که این امر باعث می‌شود آموزش مدل‌های هوش مصنوعی سریع‌تر انجام شود. این قابلیت‌ها می‌توانند در سیستم‌های نظارتی، شناسایی چهره و تجزیه و تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده مورداستفاده قرار گیرند که همه این موارد جزئی از ساختار امنیتی اسرائیل هستند.