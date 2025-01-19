سیاست
6 دقیقه خواندن
فناوری در خدمت جنایت؛ سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری انویدیا در اسرائیل
سرمایه‌گذاری‌های کلان شرکت‌های فناوری مانند انویدیا در اسرائیل نگرانی‌هایی درباره استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای تقویت قابلیت‌های نظامی این کشور و آسیب به غیرنظامیان فلسطینی ایجاد کرده است.
فناوری در خدمت جنایت؛ سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری انویدیا در اسرائیل
تصویری از یک گوشی هوشمند با لوگوی نمایش داده شده شرکت Nvidia روی یک مادربرد کامپیوتری / عکس: REUTERS
19 ژانویه 2025

سرمایه‌گذاری کلان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان چیپ دنیا در اسرائیل، سؤالاتی را در مورد نحوه استفاده از فناوری‌های پیشرفته علیه فلسطینی‌ها به وجود آورده است. از آغاز حملات زمینی و هوایی اسرائیل به غزه، نزدیک به ۴۷ هزار نفر جان باخته‌اند که نیمی از آنها را زنان، کودکان یا افراد مسن تشکیل می‌دهند. در میان این ویرانی فاجعه‌بار، شرکت‌های بزرگ فناوری نقشی اساسی در تقویت قابلیت‌های تکنولوژیکی و نظامی اسرائیل ایفا کرده‌اند.

 با سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی همچون انویدیا (Nvidia)، اینتل، گوگل و مایکروسافت در بخش فناوری اسرائیل، این کشور توانسته به یک مرکز ثروتمند برای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و محاسبات پیشرفته تبدیل شود. این هفته، باارزش‌ترین شرکت سازنده چیپ جهان، انویدیا، از سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون‌دلاری در یک مرکز جدید تحقیقاتی و مهندسی هوش مصنوعی نزدیک به حیفا خبر داد و بار دیگر بر تعهد خود به اسرائیل تأکید کرد.

 اگرچه آتش‌بس از صبح روز یکشنبه، ۱۹ ژانویه، اجرایی شده است، پیامدهای دستیابی اسرائیل به پیشرفته‌ترین تکنولوژی انویدیا فراتر از میدان جنگ است. این فناوری می‌تواند توانایی اسرائیل را برای ردیابی، نظارت و هدف‌گیری افراد در مناطق شهری پرجمعیت مانند غزه یا کرانه باختری تقویت کند، با پشتیبانی از هوش مصنوعی پیشرفته که توسط چیپ‌های انویدیا تأمین می‌شود.

 پهپادهای نظارتی مجهز به شناسایی چهره مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند به طور مؤثرتری به کار گرفته شوند که این امر می‌تواند آسیب‌های بیشتری به غیرنظامیان در غزه وارد کند. تأسیسات جدید انویدیا در پارک علم و صنعت مِوو کارمل یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین مراکز داده در اسرائیل خواهد بود. آزمایشگاهی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع، از محصولات و خدمات تحقیق و توسعه انویدیا که در اسرائیل توسعه می‌یابند، پشتیبانی خواهد کرد و دارای زیرساخت‌های پیشرفته مرکز داده هوش مصنوعی با ظرفیت توان تا ۳۰ مگاوات خواهد بود.

 این مرکز همچنین میزبان چیپ‌های پیشرفته Blackwell خواهد بود که به‌خاطر قابلیت‌های بی‌نظیر خود در آموزش هوش مصنوعی شناخته شده‌اند، به همراه سایر واحدهای پردازش داده پیشرفته مانند BlueField-3 SuperNIC، Spectrum-X800 و Quantum-X800 که در اسرائیل توسعه یافته‌اند.

 دو روی یک سکه این فناوری‌ها

فناوری‌هایی که انویدیا درحال‌توسعه آن‌ها است، پتانسیل استفاده هم برای مقاصد غیرنظامی و هم نظامی دارند. به‌عنوان‌مثال، چیپ‌های Blackwell چهار برابر قدرت پردازشی بیشتری نسبت به نسل‌های قبلی خود دارند که این امر باعث می‌شود آموزش مدل‌های هوش مصنوعی سریع‌تر انجام شود. این قابلیت‌ها می‌توانند در سیستم‌های نظارتی، شناسایی چهره و تجزیه و تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده مورداستفاده قرار گیرند که همه این موارد جزئی از ساختار امنیتی اسرائیل هستند.

مطالب پیشنهادی

 پروژه قبلی شرکت مستقر در سانتا کلارا، ابررایانه اسرائیل-1، قبلاً توانایی خود در پردازش مقادیر عظیمی از داده‌ها برای برنامه‌های هوش مصنوعی را نشان داده است. این شرکت بزرگ سازنده چیپ اعلام کرد که این ابررایانه، قوی‌ترین ابررایانه هوش مصنوعی تولیدی ابری کشور است که بر اساس یک پلتفرم اترنت (Ethernet) با عملکرد بالا که به طور محلی توسعه یافته، ساخته شده است.

 ۱۵ درصد از کارمندان انویدیا در اسرائیل

سهام انویدیا در سال‌های اخیر شاهد یک افزایش فوق‌العاده بوده است؛ به‌طوری که تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷۱ درصد رشد داشته که این امر به افزایش حدود ۳.۲۷۱ تریلیون دلار در ارزش بازار شرکت منجر شده است. در سال ۲۰۲۰، انویدیا شرکت Mellanox Technologies Ltd. اسرائیلی را که در زمینه سرورها و راه‌حل‌های سوئیچینگ ذخیره‌سازی پرسرعت برای ابررایانه‌ها در سطح جهانی تخصص دارد، به مبلغ ۷ میلیارد دلار خریداری کرد و نیروی کار اسرائیلی خود را حدود ۱۰۰۰ نفر افزایش داد. سال گذشته، انویدیا مبلغ ۱۵ میلیون دلار به سازمان‌های غیردولتی اسرائیلی و خارجی که از اسرائیلی‌ها حمایت می‌کنند، اهدا کرد. این شرکت اشاره کرد که این کمک مالی بزرگ‌ترینن جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه در تاریخ ۳۰ساله آن بوده است.

 انویدیا تنها به حمایت مالی نمی‌پردازد، بلکه به طور قابل‌توجهی در اشتغال محلی نیز مشارکت دارد و پروژه‌های آن در اسرائیل بیش از ۴,۵۰۰ کارمند دارد که حدود ۱۵٪ از نیروی کار جهانی آن را تشکیل می‌دهند. همچنین این شرکت با بیش از ۸۰۰ استارتاپ اسرائیلی همکاری کرده است که برخی از آن‌ها به طور مستقیم در زمینه فناوری نظامی کشور نقش دارند.

محمود النواجعه، هماهنگ‌کننده جنبش تحریم شرکت‌های حامی اسرائیل موسوم به (BDS)، نقش انویدیا را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده است که بحث‌های جاری در داخل جنبش ترحیم در مورد راه‌اندازی یک کمپین تحریم گسترده علیه این شرکت ادامه دارد. وی با تأکید بر اصول اصلی جنبش BDS، سطح دخالت انویدیا در جنگ اسرائیل، فرصت‌های تشکیل ائتلاف‌های گسترده و احتمال موفقیت در مقابله با شرکت‌های فناوری اسرائیلی و شرکت‌های بین‌المللی را موردبحث قرار داده است.

 در ادامه این دیدگاه، علاء صبری، دانشمند کامپیوتر مستقر در نروژ، بر پیامدهای ژئوپولیتیکی گسترده چنین همکاری‌هایی تأکید می‌کند. وی می‌گوید: همکاری نزدیک میان شرکت‌های بزرگ فناوری مستقر در ایالات متحده و دولت اسرائیل به‌عنوان گسترش قدرت امپریالیستی آمریکا قلمداد می‌شود که باعث تقویت شکاف‌های اقتصادی جهانی شده است. روابط ایالات متحده و اسرائیل همچنین به‌عنوان رابطه‌ای از نوع آپارتاید، اشغال استعمارگونه و نسل‌کشی توصیف می‌شود که با توانایی‌های تکنولوژیکی آمریکا تقویت می‌شود.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us