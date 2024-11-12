رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور جمهوری ترکیه، در ساعات پایانی یازدهم نوامبر به‌منظور شرکت در بیست و نهمین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ۲۹) وارد باکو شد. در فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف، وی مورد استقبال وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، سفیر جمهوری ترکیه در باکو و همسرش، فرمانده گروه ضربت آذربایجان، ژنرال بختیار ارسوی و سرتیپ غفار گورن قرار گرفت.

آقای اردوغان در یک هفته اخیر سفرهای متعددی داشته و در دیدارها و نشست‌های گوناگونی شرکت کرده است. در چهارم نوامبر، او برای شرکت در یازدهمین نشست شورای سران سازمان کشورهای تُرک به بیشکک، پایتخت قرقیزستان سفر کرد و در آنجا در دیدارهای دو جانبه‌ای شرکت داشت و ۱۹ تفاهم‌نامه همکاری میان ترکیه و قرقیزستان به امضا رسید.

سپس، در هفتم نوامبر، به بوداپست پایتخت مجارستان رفت تا در نشست جامعه سیاسی اروپا حضور یابد. در این دیدارها، اردوغان با کریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفتگو کرد.