رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور جمهوری ترکیه، در ساعات پایانی یازدهم نوامبر بهمنظور شرکت در بیست و نهمین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ۲۹) وارد باکو شد. در فرودگاه بینالمللی حیدر علیاف، وی مورد استقبال وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، سفیر جمهوری ترکیه در باکو و همسرش، فرمانده گروه ضربت آذربایجان، ژنرال بختیار ارسوی و سرتیپ غفار گورن قرار گرفت.
آقای اردوغان در یک هفته اخیر سفرهای متعددی داشته و در دیدارها و نشستهای گوناگونی شرکت کرده است. در چهارم نوامبر، او برای شرکت در یازدهمین نشست شورای سران سازمان کشورهای تُرک به بیشکک، پایتخت قرقیزستان سفر کرد و در آنجا در دیدارهای دو جانبهای شرکت داشت و ۱۹ تفاهمنامه همکاری میان ترکیه و قرقیزستان به امضا رسید.
سپس، در هفتم نوامبر، به بوداپست پایتخت مجارستان رفت تا در نشست جامعه سیاسی اروپا حضور یابد. در این دیدارها، اردوغان با کریاکوس میتسوتاکیس، نخستوزیر یونان، امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفتگو کرد.
در یازدهم نوامبر، اردوغان برای شرکت در اجلاس اضطراری مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه کشورهای عرب به ریاض رفت و در این سفر، علاوه بر سخنرانی در مجمع، دیداری نیز با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان داشت. پس از پایان برنامههای خود در ریاض، وی با هواپیمای شخصی به سمت باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان حرکت کرد.
رئیسجمهور ترکیه در نشست کاپ۲۹ در باکو به سخنرانی پرداخته و درباره اثرات تغییرات آبوهوایی و اقدامات کشورش در این زمینه توضیحاتی ارائه خواهد داد. از جمله برنامههای مطرحشده، تشریح اهداف جمهوری ترکیه برای مقابله با بحرانهای محیطزیستی و معرفی پروژه «زباله صفر» است که با ابتکار خانم امینه اردوغان، همسر رئیسجمهور، پایهگذاری شده است.
آقای اردوغان همچنین قصد دارد در حاشیه این نشست با سران کشورهای حاضر در نشست، درباره موضوعاتی نظیر روابط دوجانبه، تحولات منطقهای، و بهویژه وضعیت جاری در غزه و لبنان گفتگو کند.