وزیر امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در نشست خبری مشترک با ایمن الصفدی، همتای اردنی خود، تأکید کرد که تقویت گروه تروریستی پ.ک.ک به بهانه مبارزه با داعش بههیچعنوان پذیرفتنی نیست. او از کشورهای غربی خواست حمایت از این گروه تروریستی را متوقف کنند.
فیدان با اشاره به وضعیت گروه تروریستی پ.ک.ک اعلام کرد که امپراتوری خشونت این گروه تروریستی که بر مردم کُرد تحمیل شده، در حال فروپاشی است. او بر لزوم خلع سلاح این گروه تروریستی در سوریه تأکید کرد و خواستار پایان فوری فعالیتهای مسلحانه آن شد.
وزیر امور خارجه ترکیه همچنین داعش را سمی مهلک برای جوامع مسلمان توصیف کرد و بر ضرورت همکاری منطقهای برای مقابله با این تهدید تأکید کرد.
در این نشست، ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، اعلام کرد که هر تهدید علیه امنیت ترکیه، امنیت کل منطقه را تحتتأثیر قرار میدهد. او از همکاری نزدیک اردن و ترکیه برای تقویت امنیت و ثبات منطقه خبر داد و بر اهمیت همکاریهای دوجانبه در مواجهه با چالشهای مشترک تأکید کرد.