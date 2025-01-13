پس از سالها تنش و قطع رابطه، سومالی و اتیوپی با میانجیگری ترکیه، درنهایت تصمیم به از سرگیری روابط دیپلماتیک خود گرفتند. این توافق پس از سفر رسمی رئیسجمهور سومالی به اتیوپی و با تلاشهای ترکیه برای حل اختلافات دو کشور به امضا رسید.
اتیوپی و سومالی در بیانیهای مشترک اعلام کردند که بنا به توافق دو کشور روابط دوجانبه خود را از طریق روابط کامل دیپلماتیک در پایتختهای خود از سر میگیرند.
همچنین، بر اساس همین بیانیه، هر دو کشور بر تعهد خود به توافقات اخیر تاکید کرده و بر اهمیت همکاریهای بیشتر در مجامع منطقهای و بینالمللی در زمینههای مختلف تاکید کردند.
تشدید اختلافات میان سومالی و اتیوپی به ژانویه ٢٠٢۴ بازمیگردد. در آن مقطع زمانی، اتیوپی توافقی با سومالیلند برای استفاده از بندر بربره امضا کرد. این توافق باعث بروز تنشهای شدید میان دو کشور شد که درنهایت به قطع روابط دیپلماتیک و اخراج سفیر اتیوپی از موگادیشو انجامید.
اما با تلاشهای دیپلماتیک ترکیه و برگزاری مذاکرات میان مقامات سومالی و اتیوپی، بحران حل شد و حالا دو کشور تصمیم گرفتهاند روابط خود را بازسازی کنند. این احیای روابط دیپلماتیک میتواند زمینهساز همکاریهای اقتصادی و سیاسی بیشتر میان دو کشور همسایه باشد و همچنین به تقویت ثبات در منطقه کمک کند.