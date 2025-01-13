پس از سال‌ها تنش و قطع رابطه، سومالی و اتیوپی با میانجی‌گری ترکیه، در‌نهایت تصمیم به از سرگیری روابط دیپلماتیک خود گرفتند. این توافق پس از سفر رسمی رئیس‌جمهور سومالی به اتیوپی و با تلاش‌های ترکیه برای حل اختلافات دو کشور به امضا رسید.

اتیوپی و سومالی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که بنا به توافق دو کشور روابط دوجانبه خود را از طریق روابط کامل دیپلماتیک در پایتخت‌های خود از سر می‌گیرند.

همچنین، بر اساس همین بیانیه، هر دو کشور بر تعهد خود به توافقات اخیر تاکید کرده و بر اهمیت همکاری‌های بیشتر در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌های مختلف تاکید کردند.