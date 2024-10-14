رئیس‌جمهور تایوان، لی چینگ‌ته، در سخنرانی خود به مناسبت روز ملی تایوان، تصریح کرد که پکن هیچ حقی برای نمایندگی تایوان ندارد، چرا که تایپه تحت سلطه و زیرمجموعه پکن نیست. او تأکید کرد که جمهوری چین (تایوان) و جمهوری خلق چین تابع یکدیگر نیستند و در تایوان، دموکراسی و آزادی درحال‌رشد و شکوفایی است.

فرماندهی منطقه شرقی ارتش چین، روز دوشنبه ۱۴ اکتبر، از آغاز تمرینات نظامی شامل عملیات مشترک نیروی دریایی، هوایی و موشکی در منطقه تنگه تایوان خبر داد. لی شی، سخنگوی این فرماندهی، اعلام کرد که در مانور «شمشیر مشترک-۲۰۲۴ بی»، کشتی‌ها و هواپیماهای نظامی از جهات مختلف به تایوان نزدیک خواهند شد و تمرین‌هایی برای آمادگی مشترک نیروها انجام خواهد شد.

این دومین بار است که از زمان آغاز به کار لی چینگ‌ته، ارتش چین در نزدیکی تایوان به بهانه تمرینات نظامی تحرکاتی انجام می‌دهد. دولت پکن این رزمایش‌ها را به‌عنوان هشدار به اقدامات جدایی‌طلبانه نیروهای استقلال‌خواه تایوان تلقی کرده و ناوها و جنگنده‌های خود را به طور موقت به آبراه باریک میان تایوان و سرزمین اصلی چین و اطراف تایوان اعزام کرده است.

در بیانیه ارتش جمهوری خلق چین آمده است که این مانورها به‌منظور افزایش آمادگی رزمی هوایی - دریایی، مسدودکردن بنادر کلیدی، هدف قراردادن اهداف زمینی و دریایی، و کسب کنترل کامل میدان نبرد طراحی شده است. لی شی تأکید کرد که این اقدامات به‌عنوان یک بازدارنده قوی در برابر فعالیت‌های استقلال‌طلبانه تایوان عمل می‌کند و حفاظت از حاکمیت و وحدت ملی چین را ضروری می‌سازد.