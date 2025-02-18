رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز سه‌شنبه در آنکارا، پایتخت ترکیه از همتای اوکراینی خود، ولودیمیر زلنسکی، استقبال کرد. به گزارش منابع رسمی، این دیدار پشت درهای بسته و با حضور چندین مقام عالی‌رتبه ترکیه برگزار شد.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، یاشار گولر، وزیر دفاع ملی، فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری و عاکیف چاغاتای قلیچ، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور سیاست خارجی و امنیتی، از جمله مقاماتی بودند که در این نشست حضور داشتند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پس از گفت‌وگوی دوجانبه میان اردوغان و زلنسکی، یک ضیافت کاری میان هیئت‌های دو کشور برگزار خواهد شد.