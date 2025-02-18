ترکیه
رجب طیب اردوغان از همتای اوکراینی خود در آنکارا استقبال کرد
رجب طیب اردوغان، روز سه‌شنبه در آنکارا از همتای اوکراینی خود، ولودیمیر زلنسکی، استقبال کرد.
رئیس‌جمهور ترکیه و همتای اوکراینی‌اش در دیدار رسمی در آنکارا / عکس: AA
18 فوریه 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز سه‌شنبه در آنکارا، پایتخت ترکیه از همتای اوکراینی خود، ولودیمیر زلنسکی، استقبال کرد. به گزارش منابع رسمی، این دیدار پشت درهای بسته و با حضور چندین مقام عالی‌رتبه ترکیه برگزار شد.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، یاشار گولر، وزیر دفاع ملی، فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری و عاکیف چاغاتای قلیچ، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور سیاست خارجی و امنیتی، از جمله مقاماتی بودند که در این نشست حضور داشتند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پس از گفت‌وگوی دوجانبه میان اردوغان و زلنسکی، یک ضیافت کاری میان هیئت‌های دو کشور برگزار خواهد شد.

همچنین، دو طرف در مراسم امضای توافقنامه شرکت خواهند کرد و سپس در یک کنفرانس خبری مشترک به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهند داد.

رئیس‌جمهور اوکراین به دعوت رسمی اردوغان به ترکیه سفر کرده است. این سفر در حالی انجام می‌شود که کمتر از سه سال از آغاز جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد و هم‌زمان، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اروپا و سراسر جهان مطرح شده است.

