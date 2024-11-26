ترکیه قصد دارد یک پایگاه فضایی ۶ میلیارد دلاری در سومالی بسازد، که در صورت تحقق آن، این کشور وارد رقابتهای فضایی جهانی خواهد شد. این پروژه با توجه به موقعیت جغرافیایی سومالی، این کشور را به نقطهای استراتژیک برای پرتاب موشکهای فضایی تبدیل خواهد کرد و به ترکیه امکان میدهد تا در عرصه فضا نقش بیشتری ایفا کند.
سومالی به دلیل نزدیکی به خط استوا و موقعیت جغرافیایی خود، بهعنوان مکانی مناسب برای ایجاد یک پایگاه فضایی درنظر گرفته شده است. این موقعیت، امکان انجام پرتابها به اقیانوس هند را فراهم میکند و به افزایش برد و کارایی موشکهای فضایی کمک میکند.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، در نشست کمیته اجرایی مرکزی حزب عدالت و توسعه از برنامههای این کشور برای ساخت یک پایگاه فضایی در سومالی خبر داد. او با اشاره به این پروژه ۶ میلیارد دلاری تأکید کرد که ترکیه با این اقدام وارد رقابت فضایی جهانی خواهد شد، رقابتی که تاکنون بهطور سنتی در انحصار قدرتهای بزرگ بوده است. این پروژه که بخشی از اهداف بلندمدت ترکیه در حوزه فضایی محسوب میشود که گامی مهم برای ورود به رقابت جهانی در صنعت فضایی به شمار میآید.
در کنار این پروژه فضایی، ترکیه برنامهای برای توسعه صنعت ماهیگیری در سومالی نیز در دست اجرا دارد. سومالی که به دلیل کمبود بنادر طبیعی و بهرهبرداری غیرقانونی کشورهای دیگر، از درآمد قابل توجهی در این حوزه محروم مانده است، از این طرح بهرهمند خواهد شد. این اقدامات در راستای تقویت زیرساختها و بهبود شرایط اقتصادی این کشور طراحی شدهاند.
ترکیه با سرمایهگذاری در این حوزهها، تلاش دارد نقش خود را بهعنوان یک بازیگر کلیدی در حوزههای فضایی و توسعه بینالمللی ایفا کند.