روز جمعه، سوم ژانویه، یک هیئت رسمی از عربستان سعودی به دمشق سفر کرد. در این دیدار که به میزبانی وزارت امور خارجه اداره جدید سوریه برگزار شد، طرفین در خصوص راه‌های تقویت همکاری در حوزه‌های انسانی و بهداشتی به بحث و گفتگو پرداختند.

الشیبانی در پستی در پلتفرم ایکس با اشاره به سفر هیئت سعودی به سوریه، نوشت: ما امیدواریم که این سفرها به تقویت ثبات و امنیت، بهبود اقتصادی و پایه‌گذاری شراکت‌های مهم و راهبردی کمک کند.

وی افزود: این هفته، به نمایندگی از کشورم سوریه، در یک سفر رسمی به کشورهای دوست و برادر یعنی قطر، امارات متحده عربی و اردن خواهم رفت.

لازم به ذکر است که چهارشنبه گذشته، الشیبانی به دعوت همتای خود، فیصل بن فرحان، به‌عنوان اولین مقصد خارجی به عربستان سعودی سفر کرد.

دیدار هیئتی از مرکز سلمان با مقامات وزارت بهداشت سوریه