روز جمعه، سوم ژانویه، یک هیئت رسمی از عربستان سعودی به دمشق سفر کرد. در این دیدار که به میزبانی وزارت امور خارجه اداره جدید سوریه برگزار شد، طرفین در خصوص راههای تقویت همکاری در حوزههای انسانی و بهداشتی به بحث و گفتگو پرداختند.
الشیبانی در پستی در پلتفرم ایکس با اشاره به سفر هیئت سعودی به سوریه، نوشت: ما امیدواریم که این سفرها به تقویت ثبات و امنیت، بهبود اقتصادی و پایهگذاری شراکتهای مهم و راهبردی کمک کند.
وی افزود: این هفته، به نمایندگی از کشورم سوریه، در یک سفر رسمی به کشورهای دوست و برادر یعنی قطر، امارات متحده عربی و اردن خواهم رفت.
لازم به ذکر است که چهارشنبه گذشته، الشیبانی به دعوت همتای خود، فیصل بن فرحان، بهعنوان اولین مقصد خارجی به عربستان سعودی سفر کرد.
دیدار هیئتی از مرکز سلمان با مقامات وزارت بهداشت سوریه
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، در این سفر، همچنین هیئتی از مرکز امدادرسانی سلمان با هدف فراهمکردن مقدمات کمکهای بشردوستانه، نشستی با ماهر الشرع، سرپرست وزارت بهداشت اداره جدید سوریه، برگزار کرد.
سانا نوشت: دو طرف در این نشست بر اهمیت اولویتبندی حمایت از بخش بهداشت و دسترسی به امکانات بهداشتی برای تمامی شهروندان سوریهای تأکید کردند.
طرفین همچنین توافق کردند که هیئت سعودی بهمنظور ارزیابی نیازهای اساسی و تلاش برای تأمین آنها، به طور مستمر از بیمارستانها و مراکز بهداشتی بازدیدهای میدانی داشته باشد.
ماهر الشرع با اشاره به چالشهای بزرگی که بخش بهداشت سوریه به دلیل فساد، رانت و ضعف حرفهای در دوران رژیم سابق با آنها روبهروست، گفت: تمرکز اصلی باید بر تأمین نیازهای بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن باشد.
هیئت سعودی نیز تأکید کرد که پادشاهی سعودی در حال آمادهسازی یک کریدور زمینی برای انتقال تجهیزات پزشکی پیشرفته، دارو و دیگر لوازم موردنیاز جهت حمایت از بخش بهداشت سوریه است.