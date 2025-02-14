سیاست
رایزنی‌های دیپلماتیک فیدان در مونیخ؛ تأکید بر مبارزه با تروریسم و آتش‌بس در غزه
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با همتایان غربی خود دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای، از جمله مبارزه با تروریسم، تحولات سوریه، جنگ اوکراین و بحران غزه، رایزنی کرد.
وزرای امورخارجه ترکیه و آمریکا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ / عکس: AA
14 فوریه 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با مقامات بلندپایه بین‌المللی دیدار و گفت‌وگو کرده و طی اولین ملاقات حضوری خود با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، فیدان مسائل مختلف منطقه‌ای را مورد بررسی قرار داد.

در این دیدار، او بر لزوم مقابله با تروریسم داعش تأکید کرد و موضع ترکیه را در خصوص تلاش‌های منطقه‌ای برای مقابله با این گروه بیان نمود.

 همچنین، وزیر امور خارجه ترکیه بر اهمیت برقراری آتش‌بس دائمی در غزه تأکید کرده و گفت: حل منازعه اسرائیل و فلسطین کلید صلح منطقه‌ای است.

در این دیدار، طرفین همچنین آخرین تحولات مربوط به تلاش‌های صلح میان اوکراین و روسیه را مورد بررسی قرار دادند.

وزیر امور خارجه ترکیه پس از ملاقات با روبیو، به صورت جداگانه با دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، و آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، نیز دیدار کرد.

در دیدار با لامی، فیدان بر ضرورت حمایت از دولت انتقالی سوریه پس از سقوط رژیم اسد در دسامبر 2024 تأکید کرد و گفت: دولت سوریه که پس از سقوط رژیم اسد مسئولیت را بر عهده گرفته است باید حمایت شود.

وی در همین راستا افزود: آتش‌بس دائمی در غزه برای صلح در منطقه ضروری است.

در دیدار با بربوک، تحولات جنگ اوکراین، وضعیت امنیتی سوریه و روابط ترانس‌آتلانتیک(آمریکا و اروپا) نیز در دستور کار قرار گرفت.

این دیدارها بخشی از تلاش‌های ترکیه برای تقویت روابط دیپلماتیک و امنیتی با کشورهای غربی در راستای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

