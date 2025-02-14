هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با مقامات بلندپایه بین‌المللی دیدار و گفت‌وگو کرده و طی اولین ملاقات حضوری خود با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، فیدان مسائل مختلف منطقه‌ای را مورد بررسی قرار داد.

در این دیدار، او بر لزوم مقابله با تروریسم داعش تأکید کرد و موضع ترکیه را در خصوص تلاش‌های منطقه‌ای برای مقابله با این گروه بیان نمود.

همچنین، وزیر امور خارجه ترکیه بر اهمیت برقراری آتش‌بس دائمی در غزه تأکید کرده و گفت: حل منازعه اسرائیل و فلسطین کلید صلح منطقه‌ای است.

در این دیدار، طرفین همچنین آخرین تحولات مربوط به تلاش‌های صلح میان اوکراین و روسیه را مورد بررسی قرار دادند.

وزیر امور خارجه ترکیه پس از ملاقات با روبیو، به صورت جداگانه با دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، و آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، نیز دیدار کرد.