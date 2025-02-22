در بیت لحم، نیروهای اسرائیلی به اردوگاه‌های پناهجویان عایده و عزّه حمله کردند و خانه‌های دو زندانی، جواد جواریش و احمد العزه که قرار است امروز به‌عنوان بخشی از توافق آتش‌بس آزاد شوند، را هدف قرار دادند.

در الخلیل، نیروهای اسرائیلی وارد شهر الشیوخ در شمال شرقی این استان شده و به خانه زندانی به نام موسی محمد عبدالله حلاحله که قرار است آزاد شود، یورش بردند.

همچنین یورش‌ها و بازداشت‌های ارتش اسرائیل به خانه زندانیان آزاد شده در رام‌الله افزایش یافته است.