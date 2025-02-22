روز شنبه، ۲۲ فوریه، رسانههای فلسطینی گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی حملات متعددی علیه ساکنان کرانه باختری ترتیب دادهاند.
باوجوداینکه از صبح امروز تبادل زندانیان بین حماس و اسرائیل در جریان است، نیروهای اسرائیلی مشغول تخریب خانههای فلسطینیان و تهدید خانوادههای زندانیان آزاد شده بودند.
در نابلس، واقع در شمال کرانه باختری، بولدوزرها و خودروهای نظامی اسرائیلی به شهر یاسید یورش بردند.
همچنین، یک خانه در کرانه باختری با استفاده از سلاح انفجاری هدف قرار گرفت. پس از آن، نیروهای اسرائیلی به ساختمان مذکور یورش بردند و یک فلسطینی و همسرش را بازداشت کرده و خودروی آنها را مصادره کردند.
در بیت لحم، نیروهای اسرائیلی به اردوگاههای پناهجویان عایده و عزّه حمله کردند و خانههای دو زندانی، جواد جواریش و احمد العزه که قرار است امروز بهعنوان بخشی از توافق آتشبس آزاد شوند، را هدف قرار دادند.
در الخلیل، نیروهای اسرائیلی وارد شهر الشیوخ در شمال شرقی این استان شده و به خانه زندانی به نام موسی محمد عبدالله حلاحله که قرار است آزاد شود، یورش بردند.
همچنین یورشها و بازداشتهای ارتش اسرائیل به خانه زندانیان آزاد شده در رامالله افزایش یافته است.