برنامه‌های دولتی محلی چین تا پایان سال جاری به خریداران خودروهای الکتریکی یارانه‌هایی تا سقف ۲۰,۰۰۰ یوان ارائه می‌دهند.

سه‌ماهه سوم، بهترین دوره‌فروش بی‌وای‌دی در سال جاری، با افزایش قابل‌توجه فروش خودروهای هیبریدی plug-in همراه بوده که در این بازه با رشد سالانه ۷۵.۶ درصدی به ۶۸۵,۸۳۰ دستگاه رسیده است. این رشد به لطف فناوری‌های جدید هیبریدی plug-in که هزینه سوخت را کاهش می‌دهد، حاصل شده است.

در مقابل، رشد فروش خودروهای تمام الکتریکی بی‌وای‌دی (غیر هیبریدی) در این دوره با ۲.۷ درصد کاهش به ۴۴۳,۴۲۶ دستگاه رسید که نشان‌دهنده از دست‌دادن سهمی از بازار خودروهای الکتریکی در چین به رقبا است.

بی‌وای‌دی که بیش از ۹۰ درصد خودروهای خود را در چین به فروش می‌رساند، هدف سالانه بالاتری برای فروش تعیین کرده و قصد دارد صادرات خود را در سال جاری به ۴۵۰,۰۰۰ دستگاه برساند، هرچند این هدف نسبت به هدف ۵۰۰,۰۰۰ دستگاه اعلام‌شده در ماه مارس کاهش یافته است.

این شرکت، به‌رغم تعرفه‌های گمرکی اضافی، تلاش‌های خود را برای حضور در بازارهای اروپا ادامه داده و در سه‌ماهه سوم با صادرات ۹۴,۴۷۷ خودرو به خارج از کشور، رشدی ۳۲.۶ درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است.