سیاست
3 دقیقه خواندن
بی‌وای‌دی غول خودروی برقی چینی، رکورد تسلا را زد
شرکت چینی خودروسازی بی‌وای‌دی اعلام کرد که سود خالص این شرکت در سه‌ماهه سوم سال با ۱۱.۵ درصد افزایش همراه بوده است.
بی‌وای‌دی غول خودروی برقی چینی، رکورد تسلا را زد
نمایشگاه خودرو چین در پکن/ عکس: AP
31 اکتبر 2024

شرکت بی‌وای‌دی اعلام کرد که با بهره‌گیری از مشوق‌های دولتی برای تعویض خودروهای سوختی با خودروهای الکتریکی، توانسته روند رشد فروش خود را حفظ کند.

در گزارش‌های مالی این شرکت، سود خالص بی‌وای‌دی در دوره جولای تا سپتامبر به ۱۱.۶ میلیارد یوان (۱.۶۳ میلیارد دلار) رسید. این شرکت در اطلاعیه‌ای به بازار بورس چین اعلام کرد که سود خالص در نه‌ماهه اول سال با ۱۸.۱ درصد افزایش به ۲۵.۲ میلیارد یوان رسیده است.

درآمد بی‌وای‌دی در سه‌ماهه سوم با رشد ۲۴ درصدی به ۲۰۱.۱ میلیارد یوان (۲۸.۲۴ میلیارد دلار) رسید که برای اولین‌بار از درآمد تسلا در همین بازه، با ۲۵.۲ میلیارد دلار، فراتر رفت. بااین‌حال، تسلا همچنان در فروش جهانی خودروهای الکتریکی از بی‌وای‌دی پیشی دارد.

این شرکت که خودروهای آن بیش از یک‌سوم بازار خودروهای الکتریکی و هیبریدی چین را تشکیل می‌دهند، در سپتامبر رکورد فروش ماهانه جدیدی ثبت کرد و بالاترین میزان فروش سه‌ماهه خود را به دست آورد.

بی‌وای‌دی و شرکت‌هایی همچون تسلا از مشوق‌های دولتی جدید برای جایگزینی خودروهای قدیمی با خودروهای الکتریکی بهره‌مند شده‌اند. داده‌ها نشان می‌دهند که در ماه گذشته، به دلیل افزایش تسهیلات دولتی، بازار خودرو چین پس از پنج ماه کاهش، رشد خود را از سر گرفت.

تا اواخر اکتبر، بر اساس داده‌های رسمی، ۱.۵۷ میلیون نفر برای بهره‌مندی از این تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند که شامل یارانه‌هایی تا بیش از ۲,۸۰۰ دلار برای تعویض خودروهای قدیمی با خودروهای الکتریکی است.

مطالب پیشنهادی

برنامه‌های دولتی محلی چین تا پایان سال جاری به خریداران خودروهای الکتریکی یارانه‌هایی تا سقف ۲۰,۰۰۰ یوان ارائه می‌دهند.

سه‌ماهه سوم، بهترین دوره‌فروش بی‌وای‌دی در سال جاری، با افزایش قابل‌توجه فروش خودروهای هیبریدی plug-in همراه بوده که در این بازه با رشد سالانه ۷۵.۶ درصدی به ۶۸۵,۸۳۰ دستگاه رسیده است. این رشد به لطف فناوری‌های جدید هیبریدی plug-in که هزینه سوخت را کاهش می‌دهد، حاصل شده است.

در مقابل، رشد فروش خودروهای تمام الکتریکی بی‌وای‌دی (غیر هیبریدی) در این دوره با ۲.۷ درصد کاهش به ۴۴۳,۴۲۶ دستگاه رسید که نشان‌دهنده از دست‌دادن سهمی از بازار خودروهای الکتریکی در چین به رقبا است.

بی‌وای‌دی که بیش از ۹۰ درصد خودروهای خود را در چین به فروش می‌رساند، هدف سالانه بالاتری برای فروش تعیین کرده و قصد دارد صادرات خود را در سال جاری به ۴۵۰,۰۰۰ دستگاه برساند، هرچند این هدف نسبت به هدف ۵۰۰,۰۰۰ دستگاه اعلام‌شده در ماه مارس کاهش یافته است.

این شرکت، به‌رغم تعرفه‌های گمرکی اضافی، تلاش‌های خود را برای حضور در بازارهای اروپا ادامه داده و در سه‌ماهه سوم با صادرات ۹۴,۴۷۷ خودرو به خارج از کشور، رشدی ۳۲.۶ درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us