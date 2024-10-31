شرکت بیوایدی اعلام کرد که با بهرهگیری از مشوقهای دولتی برای تعویض خودروهای سوختی با خودروهای الکتریکی، توانسته روند رشد فروش خود را حفظ کند.
در گزارشهای مالی این شرکت، سود خالص بیوایدی در دوره جولای تا سپتامبر به ۱۱.۶ میلیارد یوان (۱.۶۳ میلیارد دلار) رسید. این شرکت در اطلاعیهای به بازار بورس چین اعلام کرد که سود خالص در نهماهه اول سال با ۱۸.۱ درصد افزایش به ۲۵.۲ میلیارد یوان رسیده است.
درآمد بیوایدی در سهماهه سوم با رشد ۲۴ درصدی به ۲۰۱.۱ میلیارد یوان (۲۸.۲۴ میلیارد دلار) رسید که برای اولینبار از درآمد تسلا در همین بازه، با ۲۵.۲ میلیارد دلار، فراتر رفت. بااینحال، تسلا همچنان در فروش جهانی خودروهای الکتریکی از بیوایدی پیشی دارد.
این شرکت که خودروهای آن بیش از یکسوم بازار خودروهای الکتریکی و هیبریدی چین را تشکیل میدهند، در سپتامبر رکورد فروش ماهانه جدیدی ثبت کرد و بالاترین میزان فروش سهماهه خود را به دست آورد.
بیوایدی و شرکتهایی همچون تسلا از مشوقهای دولتی جدید برای جایگزینی خودروهای قدیمی با خودروهای الکتریکی بهرهمند شدهاند. دادهها نشان میدهند که در ماه گذشته، به دلیل افزایش تسهیلات دولتی، بازار خودرو چین پس از پنج ماه کاهش، رشد خود را از سر گرفت.
تا اواخر اکتبر، بر اساس دادههای رسمی، ۱.۵۷ میلیون نفر برای بهرهمندی از این تسهیلات ثبتنام کردهاند که شامل یارانههایی تا بیش از ۲,۸۰۰ دلار برای تعویض خودروهای قدیمی با خودروهای الکتریکی است.
برنامههای دولتی محلی چین تا پایان سال جاری به خریداران خودروهای الکتریکی یارانههایی تا سقف ۲۰,۰۰۰ یوان ارائه میدهند.
سهماهه سوم، بهترین دورهفروش بیوایدی در سال جاری، با افزایش قابلتوجه فروش خودروهای هیبریدی plug-in همراه بوده که در این بازه با رشد سالانه ۷۵.۶ درصدی به ۶۸۵,۸۳۰ دستگاه رسیده است. این رشد به لطف فناوریهای جدید هیبریدی plug-in که هزینه سوخت را کاهش میدهد، حاصل شده است.
در مقابل، رشد فروش خودروهای تمام الکتریکی بیوایدی (غیر هیبریدی) در این دوره با ۲.۷ درصد کاهش به ۴۴۳,۴۲۶ دستگاه رسید که نشاندهنده از دستدادن سهمی از بازار خودروهای الکتریکی در چین به رقبا است.
بیوایدی که بیش از ۹۰ درصد خودروهای خود را در چین به فروش میرساند، هدف سالانه بالاتری برای فروش تعیین کرده و قصد دارد صادرات خود را در سال جاری به ۴۵۰,۰۰۰ دستگاه برساند، هرچند این هدف نسبت به هدف ۵۰۰,۰۰۰ دستگاه اعلامشده در ماه مارس کاهش یافته است.
این شرکت، بهرغم تعرفههای گمرکی اضافی، تلاشهای خود را برای حضور در بازارهای اروپا ادامه داده و در سهماهه سوم با صادرات ۹۴,۴۷۷ خودرو به خارج از کشور، رشدی ۳۲.۶ درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است.