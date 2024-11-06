ترکیه
ذخایر بانک مرکزی ترکیه با ۳۳ میلیون دلار افزایش، به رکورد ۱۵۹,۴ میلیارد دلار رسید
ذخایر کل بانک مرکزی جمهوری ترکیه (TCMB) در هفته منتهی به ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴، با افزایش ۳۳ میلیون دلاری به ۱۵۹.۴ میلیارد دلار رسید. این میزان به‌عنوان یک رکورد جدید در تاریخ ذخایر این بانک محسوب می‌شود.
ساختمان بانک مرکزی جمهوری ترکیه / عکس: AA
به گزارش بانک مرکزی، در این هفته ذخایر خالص ارز خارجی این نهاد با کاهش ۲۸۷.۵ میلیون دلار به ۹۳.۵۰۴ میلیارد دلار رسید. ذخایر ارز خارجی در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ۹۳.۷۹۱ میلیارد دلار بود.

ذخایر طلا با افزایش ۳۲۰.۸ میلیون دلاری از ۶۵.۵۷۴ میلیارد دلار به ۶۵.۸۹۴ میلیارد دلار رسید. این افزایش در ذخایر طلا به‌ویژه به‌عنوان یک عامل مثبت در تعادل کلی ذخایر بانک مرکزی به شمار می‌رود و نشان‌دهنده تقویت پایه‌های مالی کشور است.

ذخایر کل بانک مرکزی به‌عنوان یکی از معیارهای کلیدی در ارزیابی ثبات اقتصادی یک کشور، نقش مهمی در حفظ ارزش ارز ملی و مدیریت بحران‌های مالی ایفا می‌کند. بانک مرکزی ترکیه به‌منظور حفظ ثبات مالی و اقتصادی کشور، در تلاش است تا ذخایر خود را در سطوح مطلوب نگه‌دارد.

