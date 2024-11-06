به گزارش بانک مرکزی، در این هفته ذخایر خالص ارز خارجی این نهاد با کاهش ۲۸۷.۵ میلیون دلار به ۹۳.۵۰۴ میلیارد دلار رسید. ذخایر ارز خارجی در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ۹۳.۷۹۱ میلیارد دلار بود.

ذخایر طلا با افزایش ۳۲۰.۸ میلیون دلاری از ۶۵.۵۷۴ میلیارد دلار به ۶۵.۸۹۴ میلیارد دلار رسید. این افزایش در ذخایر طلا به‌ویژه به‌عنوان یک عامل مثبت در تعادل کلی ذخایر بانک مرکزی به شمار می‌رود و نشان‌دهنده تقویت پایه‌های مالی کشور است.