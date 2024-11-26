پس از صدور حکم بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل، پوسترهای نتانیاهو با عبارت «تحت تعقیب» بر دیوارهای خیابان‌های انگلیس نصب شد.

گفتنی است، دیوان کیفری بین‌المللی لاهه روز پنجشنبه ۲۱ نوامبر، با صدور بیانیه‌ای، درخواست دادستان ارشد دادگاه، قاضی کریم‌خان، برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل را به اتهام جنایت علیه بشریت، پذیرفت.

این حکم بازتاب گسترده‌ای در اقصی‌نقاط جهان داشت؛ بسیاری از کشورها اعلام کردند که در صورت سفر نتانیاهو حکم بازداشت را اجرا خواهند کرد.