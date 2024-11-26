سیاست
پوسترهای «تحت تعقیب» نتانیاهو در خیابان‌های انگلیس
حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو از سوی دیوان کیفری بین‌المللی واکنش‌های جهانی به همراه داشته است. در انگلیس، پوسترهایی با عبارت «تحت تعقیب» در خیابان‌ها نصب شد و کشورهای مختلف اعلام کردند در صورت سفر نتانیاهو، حکم را اجرا خواهند کرد.
پس از صدور حکم بازداشت نخست‌وزیر اسرائیل، پوسترهای نتانیاهو با عبارت «تحت تعقیب» بر دیوارهای خیابان‌های انگلیس نصب شد.

گفتنی است، دیوان کیفری بین‌المللی لاهه روز پنجشنبه ۲۱ نوامبر، با صدور بیانیه‌ای، درخواست دادستان ارشد دادگاه، قاضی کریم‌خان، برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل را به اتهام جنایت علیه بشریت، پذیرفت.

این حکم بازتاب گسترده‌ای در اقصی‌نقاط جهان داشت؛ بسیاری از کشورها اعلام کردند که در صورت سفر نتانیاهو حکم بازداشت را اجرا خواهند کرد.

از سویی دیگر واکنش‌های مردمی پس از تصمیم دادگاه لاهه همچنان ادامه دارد. در جالب‌ترین این موارد، نصب پوسترهایی با عکس نتانیاهو به شکل جنایت‌کاران سینمایی با عبارت «تحت تعقیب» در کوچه‌پس‌کوچه‌های انگلیس بود.

این اولین‌بار است که حکم بازداشت بین‌المللی برای مقامات اسرائیلی صادر می‌شود. از طرفی، دیوید لامی، وزیر امور خارجه بریتانیا در نشست وزیران خارجه گروه ۷ که ۲۵ نوامبر در ایتالیا برگزار شد، به سؤالات خبرنگاران در خصوص حکم بازداشت نتانیاهو پاسخ داد. لامی گفت: در صورت سفر نتانیاهو به انگلیس، پیگیر امور لازم برای اجرای این حکم اجرا خواهیم بود.

 

