سیاست
3 دقیقه خواندن
کلمبیا شرایط ترامپ برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی را پذیرفت
کلمبیا پس از تهدید ترامپ به اعمال تعرفه ۲۵ درصدی، شرایط آمریکا برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی حتی با هواپیماهای نظامی را پذیرفت.
کلمبیا شرایط ترامپ برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی را پذیرفت
وزیر امور خارجه کلمبیا در کنار مدیر دپارتمان اداری دفتر رئیس‌جمهور پس از رد ورود هواپیماهای حامل مهاجران غیرقانونی / عکس: Reuters
27 ژانویه 2025

کلمبیا با بازگشت شهروندان اخراجی خود از طریق هواپیماهای نظامی آمریکا مخالفت کرده و خواستار بازگشت آنها با هواپیماهای غیرنظامی شد. اما پس از تهدید دونالد ترامپ به اعمال تعرفه‌های سنگین ۲۵ درصدی به دلیل مقاومت در برابر برنامه‌های اخراج، تغییر رویه داد. در‌نهایت، کلمبیا موافقت کرد که این افراد را بدون هیچ محدودیتی، حتی از طریق هواپیماهای نظامی آمریکا، بپذیرد تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری کند.

دو هواپیمای نظامی آمریکایی که حامل مهاجران غیرقانونی کلمبیا بودند، به مقصد کلمبیا حرکت کردند تا این افراد را به کشورشان بازگردانند. اما دولت کلمبیا با این روش مخالفت و اعلام کرد که تنها در صورتی این افراد را می‌پذیرد که با هواپیماهای غیرنظامی بازگردند تا کرامت و عزت انسانی آنها حفظ شود.

روز یکشنبه ۲۶ ژانویه، پس‌از‌آنکه دولت کلمبیا اجازه فرود دو هواپیمای حامل پناهجویان اخراجی از آمریکا را نداد، روابط میان واشنگتن و بوگوتا وارد مرحله‌ای حساس شد.

مطالب پیشنهادی

گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا دستور داد تا برای بازگرداندن شهروندان با رعایت کرامت انسانی، از هواپیمای اختصاصی ریاست‌جمهوری استفاده شود. در واکنش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد که بر تمامی کالاهایی که از کلمبیا وارد آمریکا می‌شود، تعرفه ۲۵ درصدی اعمال خواهد کرد و این تعرفه‌ها طی یک هفته به ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

علاوه بر این، ترامپ اعلام کرد که ویزای مقامات کلمبیایی لغو و سفر آن‌ها ممنوع خواهد شد و برای شهروندان کلمبیایی بازرسی‌های گمرکی و کنترل‌های مرزی شدیدتری در فرودگاه‌های آمریکا اعمال خواهد شد.

همچنین تحریم‌های بانکی و مالی علیه کلمبیا نیز در دستور کار قرار‌گرفته است. رئیس‌جمهور آمریکا هدف از این اقدامات را ایجاد فشار بر کشورهای آمریکای لاتین برای جلوگیری از هرگونه مخالفت با واشنگتن اعلام کرد.

پس از تهدید ترامپ و در پی افزایش تنش‌ها، کلمبیا موافقت کرد که تمامی مهاجران غیرقانونی کلمبیایی که از آمریکا اخراج می‌شوند، حتی با هواپیماهای نظامی و بدون محدودیت پذیرفته شوند. کاخ سفید در ادامه از دیگر کشورها خواست که در پذیرش شهروندان خود که به طور غیرقانونی در آمریکا حضور دارند، همکاری کنند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us