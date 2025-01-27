کلمبیا با بازگشت شهروندان اخراجی خود از طریق هواپیماهای نظامی آمریکا مخالفت کرده و خواستار بازگشت آنها با هواپیماهای غیرنظامی شد. اما پس از تهدید دونالد ترامپ به اعمال تعرفه‌های سنگین ۲۵ درصدی به دلیل مقاومت در برابر برنامه‌های اخراج، تغییر رویه داد. در‌نهایت، کلمبیا موافقت کرد که این افراد را بدون هیچ محدودیتی، حتی از طریق هواپیماهای نظامی آمریکا، بپذیرد تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری کند.

دو هواپیمای نظامی آمریکایی که حامل مهاجران غیرقانونی کلمبیا بودند، به مقصد کلمبیا حرکت کردند تا این افراد را به کشورشان بازگردانند. اما دولت کلمبیا با این روش مخالفت و اعلام کرد که تنها در صورتی این افراد را می‌پذیرد که با هواپیماهای غیرنظامی بازگردند تا کرامت و عزت انسانی آنها حفظ شود.

روز یکشنبه ۲۶ ژانویه، پس‌از‌آنکه دولت کلمبیا اجازه فرود دو هواپیمای حامل پناهجویان اخراجی از آمریکا را نداد، روابط میان واشنگتن و بوگوتا وارد مرحله‌ای حساس شد.