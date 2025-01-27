کلمبیا با بازگشت شهروندان اخراجی خود از طریق هواپیماهای نظامی آمریکا مخالفت کرده و خواستار بازگشت آنها با هواپیماهای غیرنظامی شد. اما پس از تهدید دونالد ترامپ به اعمال تعرفههای سنگین ۲۵ درصدی به دلیل مقاومت در برابر برنامههای اخراج، تغییر رویه داد. درنهایت، کلمبیا موافقت کرد که این افراد را بدون هیچ محدودیتی، حتی از طریق هواپیماهای نظامی آمریکا، بپذیرد تا از تشدید تنشها جلوگیری کند.
دو هواپیمای نظامی آمریکایی که حامل مهاجران غیرقانونی کلمبیا بودند، به مقصد کلمبیا حرکت کردند تا این افراد را به کشورشان بازگردانند. اما دولت کلمبیا با این روش مخالفت و اعلام کرد که تنها در صورتی این افراد را میپذیرد که با هواپیماهای غیرنظامی بازگردند تا کرامت و عزت انسانی آنها حفظ شود.
روز یکشنبه ۲۶ ژانویه، پسازآنکه دولت کلمبیا اجازه فرود دو هواپیمای حامل پناهجویان اخراجی از آمریکا را نداد، روابط میان واشنگتن و بوگوتا وارد مرحلهای حساس شد.
گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا دستور داد تا برای بازگرداندن شهروندان با رعایت کرامت انسانی، از هواپیمای اختصاصی ریاستجمهوری استفاده شود. در واکنش، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تهدید کرد که بر تمامی کالاهایی که از کلمبیا وارد آمریکا میشود، تعرفه ۲۵ درصدی اعمال خواهد کرد و این تعرفهها طی یک هفته به ۵۰ درصد افزایش مییابد.
علاوه بر این، ترامپ اعلام کرد که ویزای مقامات کلمبیایی لغو و سفر آنها ممنوع خواهد شد و برای شهروندان کلمبیایی بازرسیهای گمرکی و کنترلهای مرزی شدیدتری در فرودگاههای آمریکا اعمال خواهد شد.
همچنین تحریمهای بانکی و مالی علیه کلمبیا نیز در دستور کار قرارگرفته است. رئیسجمهور آمریکا هدف از این اقدامات را ایجاد فشار بر کشورهای آمریکای لاتین برای جلوگیری از هرگونه مخالفت با واشنگتن اعلام کرد.
پس از تهدید ترامپ و در پی افزایش تنشها، کلمبیا موافقت کرد که تمامی مهاجران غیرقانونی کلمبیایی که از آمریکا اخراج میشوند، حتی با هواپیماهای نظامی و بدون محدودیت پذیرفته شوند. کاخ سفید در ادامه از دیگر کشورها خواست که در پذیرش شهروندان خود که به طور غیرقانونی در آمریکا حضور دارند، همکاری کنند.