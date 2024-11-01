منطقه‌
1 دقیقه خواندن
قطر آماده میزبانی از چهارمین نشست دوحه درباره افغانستان
قطر از برگزاری چهارمین نشست دوحه درباره افغانستان با حضور نمایندگان ویژه کشورهای مختلف خبر داد.
قطر آماده میزبانی از چهارمین نشست دوحه درباره افغانستان
دوحه پایتخت قطر / عکس: AA
1 نوامبر 2024

وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای در تاریخ ۳۰ اکتبر سال جاری اعلام کرد که این کشور میزبان چهارمین نشست نمایندگان ویژه کشورهای مختلف درباره افغانستان خواهد بود.

طبق این بیانیه، علی احمد بن سیف آل ثانی، نماینده دائم قطر در سازمان ملل، طی دیداری با رزماری دی کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح، نتایج سومین نشست دوحه پیرامون افغانستان را مورد بحث‌وبررسی قرار داده است.

مطالب پیشنهادی

در این دیدار، طرفین بر اهمیت استفاده از نتایج مثبت سومین نشست دوحه و بهره‌گیری از آن در نشست چهارم تأکید کردند. تاریخ برگزاری چهارمین نشست نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان از سوی سازمان ملل هنوز اعلام نشده است.

 سومین نشست دوحه در تاریخ ۳۰ ژوئن تا ۱ ژوئیه سال ۲۰۲۴ در قطر برگزار شد و نمایندگان ویژه بیش از ۲۵ کشور و هیئتی از طالبان به ریاست ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در آن حضور داشتند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us