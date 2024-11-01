در این دیدار، طرفین بر اهمیت استفاده از نتایج مثبت سومین نشست دوحه و بهره‌گیری از آن در نشست چهارم تأکید کردند. تاریخ برگزاری چهارمین نشست نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان از سوی سازمان ملل هنوز اعلام نشده است.

سومین نشست دوحه در تاریخ ۳۰ ژوئن تا ۱ ژوئیه سال ۲۰۲۴ در قطر برگزار شد و نمایندگان ویژه بیش از ۲۵ کشور و هیئتی از طالبان به ریاست ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در آن حضور داشتند.