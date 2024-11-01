وزارت امور خارجه قطر در بیانیهای در تاریخ ۳۰ اکتبر سال جاری اعلام کرد که این کشور میزبان چهارمین نشست نمایندگان ویژه کشورهای مختلف درباره افغانستان خواهد بود.
طبق این بیانیه، علی احمد بن سیف آل ثانی، نماینده دائم قطر در سازمان ملل، طی دیداری با رزماری دی کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح، نتایج سومین نشست دوحه پیرامون افغانستان را مورد بحثوبررسی قرار داده است.
در این دیدار، طرفین بر اهمیت استفاده از نتایج مثبت سومین نشست دوحه و بهرهگیری از آن در نشست چهارم تأکید کردند. تاریخ برگزاری چهارمین نشست نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان از سوی سازمان ملل هنوز اعلام نشده است.
سومین نشست دوحه در تاریخ ۳۰ ژوئن تا ۱ ژوئیه سال ۲۰۲۴ در قطر برگزار شد و نمایندگان ویژه بیش از ۲۵ کشور و هیئتی از طالبان به ریاست ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این گروه، در آن حضور داشتند.