ترکیه
2 دقیقه خواندن
گفت‌وگویی تلفنی اردوغان و مکرون؛ تأکید بر صلح اوکراین و مخالفت با مهاجرت اجباری فلسطینیان
اردوغان و مکرون در گفت‌وگویی تلفنی بر همکاری دوجانبه، حل مسالمت‌آمیز جنگ روسیه و اوکراین و مخالفت با مهاجرت اجباری فلسطینیان تأکید کردند.
گفت‌وگویی تلفنی اردوغان و مکرون؛ تأکید بر صلح اوکراین و مخالفت با مهاجرت اجباری فلسطینیان
رؤسای جمهور ترکیه و فرانسه / عکس آرشیوی: AA
23 فوریه 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، عصر یکشنبه ۲۲ فوریه با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، تلفنی گفت‌وگو کرد.

در این تماس، دو طرف ضمن بررسی مسائل منطقه‌ای و جهانی، بر اهمیت همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند. اردوغان با اشاره به تلاش‌های ترکیه برای پایان‌دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین، تصریح کرد که آنکارا به حمایت از برقراری صلحی عادلانه و پایدار ادامه خواهد داد.

وی همچنین آمادگی ترکیه را برای میزبانی مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین اعلام کرد و خاطرنشان ساخت که ترکیه تاکنون بارها موفق شده طرف‌های درگیر را به پای میز مذاکره بیاورد. اردوغان تأکید کرد که هر روند صلح باید فراگیر باشد و هیچ‌یک از طرفین درگیری را کنار نگذارد.

مطالب پیشنهادی

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین مخالفت قاطع خود را با هرگونه طرحی برای مهاجرت اجباری فلسطینیان به مصر، اردن یا کشورهای ثالث اعلام کرد و آن را غیرقابل‌قبول دانست.

اردوغان و مکرون، به‌عنوان رهبران دو کشور متحد در ناتو، در این گفت‌وگوی تلفنی توافق کردند که همکاری‌های خود را در دوره جدید به‌صورت هماهنگ‌تر و مؤثرتر ادامه دهند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us