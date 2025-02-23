رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، عصر یکشنبه ۲۲ فوریه با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، تلفنی گفت‌وگو کرد.

در این تماس، دو طرف ضمن بررسی مسائل منطقه‌ای و جهانی، بر اهمیت همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند. اردوغان با اشاره به تلاش‌های ترکیه برای پایان‌دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین، تصریح کرد که آنکارا به حمایت از برقراری صلحی عادلانه و پایدار ادامه خواهد داد.

وی همچنین آمادگی ترکیه را برای میزبانی مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین اعلام کرد و خاطرنشان ساخت که ترکیه تاکنون بارها موفق شده طرف‌های درگیر را به پای میز مذاکره بیاورد. اردوغان تأکید کرد که هر روند صلح باید فراگیر باشد و هیچ‌یک از طرفین درگیری را کنار نگذارد.