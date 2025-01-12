خبرگزاری دولتی روسیه، تاس، به نقل از یکی از مقامات این کشور گزارش داد که دو نفتکش قدیمی در آبهای دریای سیاه و در نزدیکی تنگه کرچ بر اثر طوفان دچار سانحه شدهاند. از زمان وقوع این حادثه، هزاران نفر از کارگران و داوطلبان در تلاشند تا دهها تن شن و خاک آلوده را در دو طرف تنگه کرچ پاکسازی کنند.
گزارشها حاکی از شناسایی هفت لکه نفتی جدید است و مقامات روسی برای کاهش اثرات این فاجعه که تقریباً یک ماه از آن میگذرد، با مشکلات جدی مواجه هستند.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز پنجشنبه، نهم ژانویه، اعلام کرد که تلاشهای انجامشده برای پاکسازی و مقابله با ابعاد این فاجعه تاکنون کافی نبوده است و افزود: این سانحه یکی از جدیترین چالشهای زیستمحیطی است که در سالهای اخیر با آن مواجه بودهایم.
آندری پاولیوشنکو، مقام وزارت امور اضطراری در کریمه، روز جمعه اعلام کرد که کارگران هفت مورد آلودگی دیگر را در چهار منطقه در کریمه شناسایی کردهاند. همچنین در جزیره توزلا، که یک شبهجزیره باریک زیر پل کریمه است و روسیه را به شبهجزیره دریای سیاه متصل میکند، نیز آلودگیهایی شناسایی شده است.
پاولیوشنکو به خبرگزاری تاس گفت که منطقه آلودگی جدید حدود ۱۴ کیلومتر طول دارد و در نظارت بر سواحل، ۱۰ کشتی و دو هواپیما مشارکت دارند.
گروههای محیطزیستی گزارش دادهاند که بسیاری از دلفینها، نهنگها و پرندگان دریایی در اثر این حادثه جان خود را از دست دادهاند.
یکی از نفتکشهای آسیبدیده، ولگونیفت ۲۱۲ نام دارد. این کشتی ۱۳۶ متری در این سانحه به دو نیم تقسیم شد و یکی از خدمه آن نیز کشته شد. روز جمعه اعلام شد که نشت جدیدی از قسمت عقب این نفتکش شناسایی شده است.
بنا به اعلام وزارت حمل و نقل روسیه، لکه نفتی حاصل از این نشت حدود ۲۸۰۰ مترمربع (معادل ۱۰ زمین تنیس) مساحت دارد.
این وزارتخانه افزود که متخصصان در حال کار برای پاکسازی ضایعات نفتی هستند و بهصورت شبانهروزی مشغول نظارت بر نشتهای جدید میباشند.