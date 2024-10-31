بر اثر بارش‌های شدید و سیل در برخی مناطق استان والنسیای اسپانیا، دست‌کم ۹۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این سیلاب به عنوان یکی از مرگبارترین حوادث طبیعی در تاریخ معاصر اسپانیا شناخته می‌شود و منجر به تخریب پل‌ها و ساختمان‌ها در این مناطق شده است.

تلاش‌ها برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان در حال انجام است، اما سازمان‌های امدادرسانی با چالش‌هایی برای دسترسی به برخی از مناطق سیل‌زده مواجه شده‌اند. گروه‌های جست‌وجو از پهپادها و سگ‌های تجسس برای یافتن مفقودشدگان استفاده می‌کنند.