بر اثر بارشهای شدید و سیل در برخی مناطق استان والنسیای اسپانیا، دستکم ۹۵ نفر جان خود را از دست دادهاند. این سیلاب به عنوان یکی از مرگبارترین حوادث طبیعی در تاریخ معاصر اسپانیا شناخته میشود و منجر به تخریب پلها و ساختمانها در این مناطق شده است.
تلاشها برای امدادرسانی به آسیبدیدگان در حال انجام است، اما سازمانهای امدادرسانی با چالشهایی برای دسترسی به برخی از مناطق سیلزده مواجه شدهاند. گروههای جستوجو از پهپادها و سگهای تجسس برای یافتن مفقودشدگان استفاده میکنند.
بارش شدید باران همچنین منجر به لغو پروازها، تغییر مسیر آنها و فرود هواپیماها در شهرهای دیگر شده است. تمامی مدارس و مسابقات ورزشی در والنسیا به حالت تعلیق درآمده است. علاوه بر این، حدود ۱۵۰ هزار نفر در مناطق مختلف والنسیا با قطعی برق روبهرو شدهاند و قطارها به مقصد مادرید و بارسلونا به دلیل سیلاب لغو شدهاند.
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، ضمن ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، وعده بازسازی زیرساختهای آسیبدیده را داد و تأکید کرد که مردم اسپانیا در کنار کسانی هستند که عزیزان خود را در این حادثه از دست دادهاند.