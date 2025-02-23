سیاست
فرش‌های نو در مسجد اموی دمشق، هدایای غازی‌عینتاب ترکیه برای ماه مبارک رمضان
فرش‌های جدید بافت غازی‌عینتاب ترکیه جایگزین فرش‌های قدیمی مسجد اموی دمشق شدند و نشاط ویژه‌ای در آستانه رمضان ایجاد کردند.
پهن کردن فرش‌های ارسالی از غازی‌عینتاب ترکیه در مسجد اموی دمشق / عکس: AA
23 فوریه 2025

در مسجد اموی دمشق که یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین مساجد جهان اسلام است، فرش‌های جدیدی که در غازی‌عینتاب بافته شده‌اند، جایگزین فرش‌های قدیمی شدند. این اقدام به همراه بازسازی جامع مسجد صورت گرفته است.

محمد بیلون، موذن مسجد اموی که ۴۳ سال است در این مسجد خدمت می‌کند، در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولوی ترکیه از تغییرات صورت گرفته در فرش‌ها و بازسازی مسجد ابراز رضایت کرد. او در این باره گفت: آخرین بار فرش‌ها در سال ۲۰۰۶ تعویض شده بودند و وضعیت خوبی نداشتند؛ اکنون هم‌زمان با بازسازی بخش‌های مختلف مسجد، فرش‌ها نیز نو شدند.

پس از برداشتن فرش‌های قدیمی از بخش‌هایی که برای عبادت مردم باز شده بودند، فرش‌های جدیدی که با نقوش سنتی و رنگ‌های اصیل توسط صنعتگران ماهر غازی‌عینتاب بافته شده بودند، جایگزین شدند. این پروژه پس از فروپاشی رژیم بعث و آغاز به کار مرمت در مسجد تاریخی اموی صورت گرفت.

آبیلا فتّا، ۳۱ ساله، که به طور داوطلبانه در مسجد اموی مشغول تمیز کردن فرش‌ها بود، اشاره کرد که برای اولین‌بار شاهد تعویض فرش‌ها در این مسجد بوده است. وی افزود: رژیم سرنگون‌شده به مراکز دینی و مکان‌های عبادت توجهی نداشت. ماه رمضان، برخلاف گذشته، امسال با شوروشوق بیشتری جشن گرفته خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

محمد البقائی، یکی از اهالی دمشق نیز دراین‌رابطه گفت: مسجد اموی نمایانگر تمدن و میراث دمشق است؛ با تکمیل این کارها، رمضان در دمشق با نشاط بیشتری برگزار خواهد شد.

درباره مسجد اموی

مسجد اموی که در پایتخت سوریه واقع شده و یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین مساجد جهان اسلام به شمار می‌رود، در سال ۷۱۵ میلادی به دستور ولید، خلیفه اموی، ساخته شد. این مسجد که به‌عنوان یک مرکز دینی و فرهنگی شناخته می‌شود، تا به امروز اهمیت خود را حفظ کرده و در طول تاریخ بارها مورد مرمت قرار گرفته است.

