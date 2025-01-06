خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا) گزارش داد که روز ۵ ژانویه ۲۰۲۵، یک خودروی نظامی اسرائیلی در نزدیکی روستای اینالبیده در شمال دره اردن با خودروی حامل پنج معلم فلسطینی برخورد کرد.
در این حادثه، معلمان فلسطینی دچار جراحات شدند و به بیمارستان منتقل شدند تا تحت درمان پزشکی قرار گیرند. این حادثه در ادامه تحولات اخیر در مناطق اشغالی فلسطین رخ داده است، جایی که تنشها و حملات نظامی اسرائیل علیه فلسطین روندی افزایشی داشته است.
افزایش اقدامات شهرکسازی و تخریب اراضی فلسطینی در کرانه باختری
در همین تاریخ، گزارشهایی از تأسیس یک پست جدید شهرکسازی در اراضی «عینفاریص» واقع در شهر ناهالین در کرانه باختری منتشر شد. به گفته جمال نجاجره، شهردار ناهالین، این اقدام توسط شهرکنشینان غیرقانونی اسرائیلی انجام شده و موجب محدودشدن دسترسی کشاورزان و دامداران فلسطینی به اراضی خود خواهد شد.
این اراضی به مساحت بالغ بر ۲ میلیون مترمربع منابعی حیاتی برای فلسطینیها محسوب میشود که با احداث این پست شهرکسازی، استفاده از آنها با موانع جدی روبرو شده است.
همچنین، در شهر بطیر واقع در غرب بیت لحم، شهرکنشینان اسرائیلی با تخریب حصار زمینهای کشاورزی، ۱۲ درخت زیتون در منطقه الخمر را قطع کردند. زکی البطه، شهردار پیشین بطیر، این اقدام را چهارمین حمله به این منطقه در روزهای اخیر دانست که بخشی از سیاستهای تخریب و سرکوب محل سکونت فلسطینیها به شمار میرود.
دیوان بینالمللی دادگستری در جولای ۲۰۲۴ اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرده و خواستار تخلیه تمامی شهرکهای موجود در کرانه باختری و قدس شرقی شده است. بااینحال، اسرائیل به ساختوساز شهرکهای غیرقانونی و اعمال فشار بر فلسطینیها ادامه داده است.
وضعیت امنیتی و انسانی در این مناطق بحرانی است و نیاز به مداخله جامعه جهانی برای پایاندادن به این بحران و حلوفصل منازعه اسرائیل و فلسطین بیشازپیش احساس میشود.