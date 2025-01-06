این اراضی به مساحت بالغ بر ۲ میلیون مترمربع منابعی حیاتی برای فلسطینی‌ها محسوب می‌شود که با احداث این پست شهرک‌سازی، استفاده از آنها با موانع جدی روبرو شده است.

همچنین، در شهر بطیر واقع در غرب بیت لحم، شهرک‌نشینان اسرائیلی با تخریب حصار زمین‌های کشاورزی، ۱۲ درخت زیتون در منطقه الخمر را قطع کردند. زکی البطه، شهردار پیشین بطیر، این اقدام را چهارمین حمله به این منطقه در روزهای اخیر دانست که بخشی از سیاست‌های تخریب و سرکوب محل سکونت فلسطینی‌ها به شمار می‌رود.

دیوان بین‌المللی دادگستری در جولای ۲۰۲۴ اشغال اراضی فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرده و خواستار تخلیه تمامی شهرک‌های موجود در کرانه باختری و قدس شرقی شده است. بااین‌حال، اسرائیل به ساخت‌وساز شهرک‌های غیرقانونی و اعمال فشار بر فلسطینی‌ها ادامه داده است.

وضعیت امنیتی و انسانی در این مناطق بحرانی است و نیاز به مداخله جامعه جهانی برای پایان‌دادن به این بحران و حل‌وفصل منازعه اسرائیل و فلسطین بیش‌ازپیش احساس می‌شود.