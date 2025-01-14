ترکیه
رشد ۹ درصدی ورود سرمایه سهام به ترکیه
کاهش ۳ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه طی ۱۱ ماه نخست سال گذشته، در حالی که ورود سرمایه سهام با رشد ۹ درصدی به ۵.۵ میلیارد دلار رسیده است، حاکی از تغییرات در جریان سرمایه‌گذاری خارجی به ترکیه است.
نشست «روزهای سرمایه گذاری جهانی» در آنکارا به میزبانی انجمن سرمایه‌گذاران بین‌المللی / عکس: AA
14 ژانویه 2025

انجمن سرمایه‌گذاری بین‌المللی ترکیه (YASED) براساس گزارشی که روز دوشنبه، ۱۳ ژانویه منتشر کرد، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به ترکیه در دوره ژانویه تا نوامبر سال گذشته را ۹.۶  میلیارد دلار اعلام کرد.

این گزارش نشان می‌دهد که شاخص FDI در دوره ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ با کاهش ۳ درصدی روبه‌رو بوده است.

انجمن سرمایه‌گذاری بین‌المللی ترکیه، با استناد به داده‌های بانک مرکزی ترکیه، اعلام کرد که ورود سرمایه سهام در ۱۱ ماه نخست سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته و به ۵.۵ میلیارد دلار رسیده است.

به گفته این انجمن، هلند با اختصاص ۲۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها، بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترکیه بوده است. پس‌از‌آن، آلمان با ۱۳ درصد و ایالات متحده با ۱۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در ماه نوامبر، ترکیه موفق به جذب ۱.۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد که از این میزان، ۷۲۱ میلیون دلار مربوط به ورود سرمایه سهام بوده است.

همچنین، سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بخش املاک و مستغلات طی این دوره به حدود ۱۹۴ میلیون دلار رسیده است.

