به گفته این انجمن، هلند با اختصاص ۲۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها، بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترکیه بوده است. پس‌از‌آن، آلمان با ۱۳ درصد و ایالات متحده با ۱۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در ماه نوامبر، ترکیه موفق به جذب ۱.۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد که از این میزان، ۷۲۱ میلیون دلار مربوط به ورود سرمایه سهام بوده است.

همچنین، سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بخش املاک و مستغلات طی این دوره به حدود ۱۹۴ میلیون دلار رسیده است.