غزه پس از حملات ۱۵ ماهه اسرائیل، حالا به ویرانه‌ای تبدیل شده که دیگر چیزی جز خرابی در آن دیده نمی‌شود. ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها به خاکستر بدل شده و چشم‌انداز آن به صحنه‌‌های آخرالزمانی شباهت دارد. فلسطینی‌ها با زخم‌های عمیق ویرانی‌ها در شهر‌ ارواح دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در سراسر این منطقه کوچک ساحلی، تصاویر توده‌های آوار تا دوردست‌ها دیده می‌شوند که بقایای طولانی‌ترین و کشنده‌ترین حملات اسرائیل در تاریخ غزه است.

حسین برکات، ۳۸ ساله که خانه‌اش در شهر جنوبی رفح تخریب شده، می‌گوید: همان‌طور که می‌بینید، اینجا شبیه شهر ارواح شده است.

جنایات اسرائیل: تخریب زیرساخت‌های غزه و آوارگی ۹۰ درصد جمعیت

گروه‌های حقوق بشری بین‌المللی از‌جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، ویرانی‌های گسترده را بخشی از الگوی نسل‌کشی و نابودی علیه فلسطینی‌ها می‌دانند.

گزارش دیده‌بان حقوق بشر در نوامبر ۲۰۲۴، اسرائیل را به ارتکاب جنایات علیه بشریت متهم و اعلام کرده است: این تخریب‌ها آن‌قدر گسترده است که به نظر می‌رسد هدفی پشت آن‌ها وجود داشته باشد که منجر به جابجایی دائمی فلسطینی‌ها شود.