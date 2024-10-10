فیلیپ لازارینی، کمیسر عمومی آژانس امدادرسانی و کاریابی ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا)، در سخنانی در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که نوار غزه به خطرناک‌ترین منطقه برای امدادگران تبدیل شده است. وی به کشته‌شدن ۲۲۶ پرسنل این سازمان در غزه طی ۱۲ ماه گذشته اشاره کرد و افزود که برخی از ساختمان‌های آنروا نیز ویران شده‌اند.

لازارینی تصریح کرد که برخی از نمایندگی‌ها و ساختمان‌های آنروا توسط گروه‌های مختلف و نیروهای امنیتی اسرائیل برای مقاصد نظامی مورداستفاده قرار گرفته‌اند. او تأکید کرد که کودکان غزه در امنیت نیستند و بدون آتش‌بس پایدار، عملیات کمک‌رسانی در این منطقه مختل خواهد شد و حدود دو میلیون نفر بی‌خانمان خواهند شد.

کمیسر آنروا خاطرنشان کرد که غیرنظامیان در این جنگ هزینه سنگینی را پرداخت می‌کنند. در حملات هوایی نیروهای اسرائیلی، ده‌ها هزار فلسطینی کشته و مجروح شده‌اند و صدها هزار نفر دیگر نیز آواره شده‌اند. آنروا در لبنان ۱۱ پناهگاه برای آوارگان تأسیس کرده که در حال حاضر از ۴ هزار و ۵۰۰ آواره لبنانی، فلسطینی و سوری میزبانی می‌کند.