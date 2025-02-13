خبرنگاران آی‌تی‌وی در تحقیقات خود که از اکتبر ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ ادامه داشته، در ۱۲ جلسه این گروه شرکت کرده و بیش از ۱۰۰ ساعت فیلم ضبط کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، اعضای این گروه از اپلیکیشن‌های رمزگذاری‌شده برای ارتباطات خود استفاده کرده و افراد تازه‌ وارد ملزم به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه تناسب اندام در مدت شش ماه هستند. بسیاری از اعضای گروه در تلاش‌اند فضایی را برای تمرینات نظامی و تمرینات فیزیکی در لندن اجاره کنند.

در ویدئوهای ضبط‌شده، اعضای گروه در حالی که ماسک‌های هالووینی بر چهره دارند، در پارک‌ها به انجام تمرینات سخت فیزیکی می‌پردازند. یکی از اعضا درباره چاپ اسلحه‌های سه‌بعدی صحبت کرده و دیگری اعلام کرده که حدود هزار پوند سلاح پرتابی، از جمله چاقو و تبر، خریداری کرده است.

نیل باسو، رئیس سابق ضدتروریسم بریتانیا، در واکنش به این گزارش تأکید کرده که واضح است که این افراد برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز آماده می‌شوند. در حال حاضر، نهادهای امنیتی بریتانیا در حال بررسی جزئیات این تحقیقات هستند و احتمال دارد اقدامات قانونی علیه این گروه انجام شود.