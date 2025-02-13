سیاست
زیر نقاب ورزش؛ شناسایی شبکه مخفی نئونازی در بریتانیا
یک گروه نئونازی در بریتانیا که تحت پوشش باشگاه ورزشی، اعضای خود را برای درگیری‌های نژادی و استفاده از اسلحه آموزش می‌داد، شناسایی شد.
عکس : X /@AC_England
13 فوریه 2025

تحقیقات شبکه آی‌تی‌وی نیوز (ITV News) پرده از فعالیت یک گروه نئونازی در بریتانیا با نام «اکتیو کلاب انگلستان» (Active Club England) برداشت. این گروه با بیش از ۱۰۰ عضو، تحت پوشش باشگاه ورزشی، به اعضای خود آموزش کار با اسلحه‌های جنگی داده و آنها را بر اساس دیدگاه‌های نژادپرستانه سازماندهی می‌کند.

شواهد نشان می‌دهد، این گروه جلسات مخفیانه‌ای در پارک‌های لندن برگزار کرده و به دنبال ایجاد پایگاهی دائمی برای تمرینات نظامی هستند.

در ویدئوهایی که به‌صورت مخفیانه از فعالیت آنها ضبط‌شده، اعضای گروه از شخصیت‌هایی مانند آدولف هیتلر تمجید کرده و درباره استفاده از سلاح و تسلط بر قدرت در فرصت‌های مناسب گفتگو می‌کنند.

تحقیقات نشان می‌دهد که این گروه یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های برتری‌طلب سفیدپوست در بریتانیا محسوب می‌شود و حداقل هشت شاخه در سراسر این کشور دارند. اعضای این گروه جلسات آموزشی خود را به‌صورت منظم در پارک‌های عمومی برگزار کرده و به دنبال اجاره یک مکان سرپوشیده دائمی برای تمرینات نظامی، از جمله دفاع با چاقو بودند.

گزارش حاکی است که یکی از اعضای جدید این گروه فردی با سوابق کیفری است که پیش‌تر به دلیل حمله با چاقو محکوم شده بود. این فرد که خود را «گلن» معرفی کرده اما با نام جی بارلو شناسایی شده است، تنها چند هفته پس از محکومیت خود به این گروه پیوسته است.

خبرنگاران آی‌تی‌وی در تحقیقات خود که از اکتبر ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ ادامه داشته، در ۱۲ جلسه این گروه شرکت کرده و بیش از ۱۰۰ ساعت فیلم ضبط کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، اعضای این گروه از اپلیکیشن‌های رمزگذاری‌شده برای ارتباطات خود استفاده کرده و افراد تازه‌ وارد ملزم به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه تناسب اندام در مدت شش ماه هستند. بسیاری از اعضای گروه در تلاش‌اند فضایی را برای تمرینات نظامی و تمرینات فیزیکی در لندن اجاره کنند.

در ویدئوهای ضبط‌شده، اعضای گروه در حالی که ماسک‌های هالووینی بر چهره دارند، در پارک‌ها به انجام تمرینات سخت فیزیکی می‌پردازند. یکی از اعضا درباره چاپ اسلحه‌های سه‌بعدی صحبت کرده و دیگری اعلام کرده که حدود هزار پوند سلاح پرتابی، از جمله چاقو و تبر، خریداری کرده است.

نیل باسو، رئیس سابق ضدتروریسم بریتانیا، در واکنش به این گزارش تأکید کرده که واضح است که این افراد برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز آماده می‌شوند. در حال حاضر، نهادهای امنیتی بریتانیا در حال بررسی جزئیات این تحقیقات هستند و احتمال دارد اقدامات قانونی علیه این گروه انجام شود.

