بر اساس گزارشهای رسانههای بریتانیایی، در ادامه حملات موشکی به خاک روسیه، اوکراین پس از استفاده از موشکهای اتکمز آمریکایی (ATACMS)، برای اولینبار از موشکهای دوربرد استورم شَدو (Storm Shadow) یا «سایه طوفان» ساخت بریتانیا نیز در حمله به اهدافی در روسیه استفاده کرده است.
کانالهای تلگرامی روسی که گزارشهای مربوط به جنگ را پوشش میدهند، روز چهارشنبه، ۲۰ نوامبر، ویدئوهایی منتشر کردند که به گفته آنها صدای برخورد موشکها در منطقه مرزی کورسک را ثبت کرده است. در این ویدئوها، حداقل ۱۴ انفجار بزرگ شنیده میشود که بیشتر آنها با صدای تیز و سوتمانند موشکهای مذکور همراه است. تصاویر ضبطشده در یک منطقه مسکونی نشان میدهد که دود سیاهی از فاصله دور به آسمان بلند شده است. همچنین ساکنان منطقه نیز گزارش دادهاند که قطعاتی از این موشکها در مناطق مسکونی کورسک پیدا شده است.
در پی این خبر، سخنگوی نخستوزیر بریتانیا، کییر استارمر، اعلام کرد که دفتر نخستوزیری در مورد این گزارشها یا مسائل مشابه اظهارنظر نخواهد کرد.
پیشتر، بریتانیا اجازه استفاده از موشکهای کروز استورم شَدو را به اوکراین داده بود؛ اما این موضوع ماهها به تأخیر افتاده بود و پشت درهای دریافت مجوز از واشنگتن مانده بود.
در یک هفته گذشته، مجوز استفاده از تسلیحات دوربرد ساخت ایالات متحده و مینهای ضدنفر برای اوکراین صادر شده است که با واکنشهایی از سوی روسیه مواجه گردیده است. واشنگتن همچنین یک بسته کمک نظامی به ارزش ۲۷۵ میلیون دلار برای اوکراین اعلام کرد که شامل مهمات برای استفاده در سامانه موشکی توپخانهای هیرماس (HIMARS)، گلولههای توپخانه، موشکهای جاولین زمین به هوا، سلاحهای سبک و انواع مهمات میباشد.
روز چهارشنبه ۲۰ نوامبر، گزارشی از خبرگزاری رویترز منتشر شد که حاکی از آمادگی پوتین برای گفتگو با ترامپ بود. در این گزارش آمده است که پوتین آماده است تا درباره آتشبس با ترامپ گفتگو کند، اما هرگونه امتیازدهی گسترده سرزمینی را رد کرده و تأکید دارد که کییف باید از آرزوی پیوستن به ناتو دست بردارد.
اما سخنگوی کرملین، دیمیتری پسکوف، در کنفرانس خبری به این گزارش واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه روسیه مصمم به تحقق اهداف خود است، گفت: هر گزینهای برای فریز کردن این مناقشه برای ما کارساز نخواهد بود.
وی افزود: تأکید روسیه بر وضعیت بیطرف و غیرمتحد اوکراین، تأمین امنیت مرزهای روسیه و امتناع کییف از استقرار سلاحهای خارجی در خاک خود است.