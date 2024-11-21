بر اساس گزارش‌های رسانه‌های بریتانیایی، در ادامه حملات موشکی به خاک روسیه، اوکراین پس از استفاده از موشک‌های اتکمز آمریکایی (ATACMS)، برای اولین‌بار از موشک‌های دوربرد استورم شَدو (Storm Shadow) یا «سایه طوفان» ساخت بریتانیا نیز در حمله به اهدافی در روسیه استفاده کرده است.

کانال‌های تلگرامی روسی که گزارش‌های مربوط به جنگ را پوشش می‌دهند، روز چهارشنبه، ۲۰ نوامبر، ویدئوهایی منتشر کردند که به گفته آن‌ها صدای برخورد موشک‌ها در منطقه مرزی کورسک را ثبت کرده است. در این ویدئوها، حداقل ۱۴ انفجار بزرگ شنیده می‌شود که بیشتر آن‌ها با صدای تیز و سوت‌مانند موشک‌های مذکور همراه است. تصاویر ضبط‌شده در یک منطقه مسکونی نشان می‌دهد که دود سیاهی از فاصله دور به آسمان بلند شده است. همچنین ساکنان منطقه نیز گزارش داده‌اند که قطعاتی از این موشک‌ها در مناطق مسکونی کورسک پیدا شده است.

در پی این خبر، سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، اعلام کرد که دفتر نخست‌وزیری در مورد این گزارش‌ها یا مسائل مشابه اظهارنظر نخواهد کرد.

پیش‌تر، بریتانیا اجازه استفاده از موشک‌های کروز استورم شَدو را به اوکراین داده بود؛ اما این موضوع ماه‌ها به تأخیر افتاده بود و پشت درهای دریافت مجوز از واشنگتن مانده بود.

در یک هفته گذشته، مجوز استفاده از تسلیحات دوربرد ساخت ایالات متحده و مین‌های ضدنفر برای اوکراین صادر شده است که با واکنش‌هایی از سوی روسیه مواجه گردیده است. واشنگتن همچنین یک بسته کمک نظامی به ارزش ۲۷۵ میلیون دلار برای اوکراین اعلام کرد که شامل مهمات برای استفاده در سامانه موشکی توپخانه‌ای هیرماس (HIMARS)، گلوله‌های توپخانه، موشک‌های جاولین زمین به هوا، سلاح‌های سبک و انواع مهمات می‌باشد.