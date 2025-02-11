دونالد ترامپ تهدید کرده است که اگر تمامی اسرا اسرائیلی تا روز شنبه آزاد نشوند، توافق آتشبس در غزه را لغو خواهد کرد. در همین حال، جنبش حماس تأکید دارد که تنها راه آزادی اسرا، پایبندی به توافقات است.
همزمان، صدها اسرائیلی در تلآویو با برگزاری تجمعی خواستار ادامه توافق تبادل اسرا شدند. از سوی دیگر، مصر از جامعه بینالمللی خواسته است که از حقوق فلسطینیان حمایت کند.
ترامپ: اگر اسرا آزاد نشوند، آتشبس را لغو میکنم
رئیسجمهور آمریکا تهدید کرد که اگر تمام اسرا اسرائیلی تا روز شنبه ساعت ۱۲ ظهر آزاد نشوند، توافق آتشبس در غزه را لغو خواهد کرد و اجازه خواهد داد که «جهنم به پا شود.»
ترامپ اعلام کرد: تا جایی که به من مربوط است، اگر تا ساعت ۱۲ روز شنبه تمام اسرا بازگردانده نشوند، توافق آتشبس لغو میشود و جهنم به پا میشود.
او افزود: ما میخواهیم همه اسرا را بازگردانیم. این تصمیم من است. اسرائیل میتواند نظر دیگری داشته باشد، اما برای من، شنبه ساعت ۱۲ ظهر مهلت نهایی است. اگر تا آن زمان اسرا آزاد نشوند، همه چیز از کنترل خارج خواهد شد.
این تهدید در حالی مطرح شده است که جنبشهای مقاومت فلسطین اعلام کردهاند که به دلیل نقض مفاد آتشبس توسط اسرائیل، روند آزادی اسرا را به تعویق انداختهاند.
حماس: احترام به توافقات تنها راه آزادی اسرا است
یک مقام ارشد حماس تأکید کرد که آزادی اسرا اسرائیلی تنها در صورتی ممکن است که آمریکا و اسرائیل به توافق آتشبس پایبند بمانند. او هشدار داد که زبان تهدید کمکی به حل بحران نمیکند.
این مقام ارشد جنبش حماس اعلام کرد که دونالد ترامپ، باید به خاطر داشته باشد که احترام به توافق آتشبس میان حماس و اسرائیل، تنها راه آزادی اسرا اسرائیلی است.
وی اضافه کرد که ترامپ باید بداند که توافقی وجود دارد که هر دو طرف باید به آن پایبند باشند و زبان تهدید هیچ ارزشی ندارد و فقط اوضاع را پیچیدهتر میکند.
صدها اسرائیلی در تلآویو خواستار ادامه توافقها و آزادی زندانیان شدند
صدها شهروند اسرائیلی در تلآویو تجمع کردند و از دولت خواستند که هرچه سریعتر توافق تبادل گروگانها را نهایی کند و آتشبس با حماس در غزه را به اجرا بگذارد.
این اعتراض ابتدا به مناسبت سالروز تولد آلون اوهل، یکی از اسرا اسرائیلی در غزه برگزار شد. اما پس از آنکه حماس اعلام کرد که آزادی ششمین گروه از اسرا را که قرار بود روز شنبه انجام شود، تا زمان پایبندی کامل اسرائیل به توافق به تعویق میاندازد، شمار معترضان افزایش یافت.
معترضان، دولت بنیامین نتانیاهو را تحت فشار قرار دادند تا به توافق پایبند بماند و روند آزادی اسرا را تکمیل کند.
مصر خواستار اقدام جهانی برای حمایت از حقوق فلسطینیان شد
دولت مصر از جامعه بینالمللی خواست رویکردی منصفانه در پیش بگیرد که حقوق مردم فلسطین را برای زندگی مسالمتآمیز در سرزمینشان تضمین کند.
قاهره هشدار داد که نادیده گرفتن مشروعیت بینالمللی در حل بحرانهای منطقهای، پایههای صلح را تضعیف میکند.
در بیانیهای که وزارت امور خارجه مصر منتشر کرد، این کشور با اشاره به «لحظهای حساس و سرنوشتساز» در خاورمیانه، تأکید کرد که تنها راه مقابله با تهدیدهای ناشی از اسرائیل و حملات اخیر به غزه، اتخاذ رویکردی عادلانه از سوی جامعه بینالمللی است که به حقوق همه ملتهای منطقه احترام بگذارد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از ۲۵ ژانویه بارها پیشنهاد داده است که فلسطینیان غزه به کشورهای عربی منطقه از جمله مصر و اردن، منتقل شوند که این پیشنهاد با مخالفت کشورهای عربی و رهبران فلسطینی روبهرو شده است.