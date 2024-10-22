همچنین، رسانه‌های جمهوری آذربایجان از آغاز پروژه‌های جدید تولید و اجرای انرژی خورشیدی توسط شرکت فاس انرژی (FAS Energy) خبر داده‌اند. این شرکت یک سرمایه‌گذاری مشترک ازبکستانی - آذربایجانی است و قرار است سه ایستگاه برق با ولتاژ ۱۱۰ کیلوولت در مناطق فرغانه، خوارزم و تاشکند با هزینه‌ای بالغ بر ۸ میلیون دلار به‌روزرسانی و بازسازی شوند.

ازبکستان در حال حاضر به طور فعال در حال مدرنیزه‌سازی و گسترش زیرساخت‌های انرژی خود است. در سال‌های اخیر، پروژه‌های بزرگی به ارزش ۵.۹ میلیارد دلار در این زمینه به بهره‌برداری رسیده است. همچنین ۲۸ پروژه در زمینه ایجاد منابع انرژی تجدیدپذیر به ظرفیت کلی ۶.۳ گیگاوات در دست اجراست که از این تعداد، ۷ پروژه با ظرفیت ۲.۶ گیگاوات در سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی شده‌اند.