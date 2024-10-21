سازمان ملل متحد در اطلاعیهای اعلام کرد که از تاریخ ۲ اکتبر امسال، هیچ کمکی غذایی به مناطق شمال غزه وارد نشده و منابع و ذخایر غذایی موجود در این منطقه روبهاتمام است.
جیمز اسمیت، پزشک اورژانس که اخیراً از غزه بازگشته، گفت که او به چندین کاروان امدادی و پزشکی پیوسته که تلاش میکردند از جنوب غزه به سمت شمال حرکت کنند. وی تأکید کرد که به آنها اجازه عبور از ایستهای بازرسی ارتش اسرائیل داده نشد و تنها تعداد محدودی از کاروانهای سازمان ملل موفق به ورود به شمال غزه شدند.
اسمیت افزود: ما نتوانستیم بیماران و مجروحان را از شمال خارج کنیم.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) پیشازاین اعلام کرد: انتقال اجباری جمعیت شمال غزه به منزله یک جنایت جنگی است و میتواند به دیگر جنایات فجیعتر منجر شود. شلیک به غیرنظامیانی که در حال فرار از درگیریها هستند، نیز جنایت جنگی محسوب میشود. این دفتر خواستار پایان فوری محاصره شمال غزه و توقف بمبارانهای مکرر پناهگاههای آوارگان شد.
طی یک سال گذشته، حملات نظامی اشغالگرانه اسرائیل به غزه منجر به کشتهشدن بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فلسطینی، از جمله زنان و کودکان، شده است. همچنین، ۹۹ هزار نفر در این درگیریها مجروح شدهاند. این حملات که در تلاش برای کنترل و اشغال مناطق مختلف غزه صورت میگیرد، تقریباً تمام جمعیت این منطقه را آواره کرده و آنها با کمبود شدید غذا، آب سالم و دارو مواجه هستند.
در کنار بحران غزه، از اکتبر ۲۰۲۳ نیز بیش از ۲ هزار لبنانی در حملات جانباخته و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دیگر نیز به دنبال این خشونتها آواره شدهاند. این وضعیت هشداردهنده، جامعه بینالمللی را به واکنش واداشته و نگرانیهای عمیقتری را درباره وضعیت انسانی در این دو منطقه بحرانی به همراه داشته است.