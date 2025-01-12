رجب طیب اردوغان، در سخنرانی که روز شنبه در کنگره عمومی استانی حزب عدالت و‌ توسعه در استان دیاربکر انجام داد بر اهمیت اتحاد ملی و مقاومت کشور در برابر تهدیدها تأکید کرد و خواستار پایان دادن به آشفتگی‌ها و چالش‌هایی شد که ترکیه در ۱۵۰ سال گذشته، به‌ویژه در نیم‌قرن اخیر، با آن مواجه بوده است.

اردوغان با اشاره مشکلاتی که تاریخ ترکیه با آن دست به گریبان بوده است، بیان داشت: در طول ۱۵۰ سال گذشته، به‌ویژه در نیم‌قرن اخیر، دچار آشفتگی بوده‌ایم. اکنون زمان آن است که بگوییم؛ بس است و سخنان جدیدی بر زبان جاری کنیم.

ایشان با تأکید بر لزوم حفظ وحدت ملی بیان داشت: اجازه نخواهیم داد که وحدت ملی ما، یکپارچگی سرزمینمان و قدرت دائمی دولتمان توسط این مارها و عقرب‌ها بلعیده شود.

اردوغان همچنین به مبارزه ادامه‌دار ترکیه علیه تروریسم اشاره کرد و مقاومت گروه مادران دیاربکر را که به مدت پنج سال است برای بازگشت فرزندانشان که توسط گروه تروریستی پ.ک.ک ربوده شده‌اند، مبارزه می‌کنند، ستود. اردوغان در ادامه سخنرانی خود بیان داشت: با استراتژی نابودی تروریسم در مبدأ، گروه‌های تروریستی متحمل خسارات سنگینی در نیروی انسانی و منابع شده‌اند.