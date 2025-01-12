ترکیه
اردوغان: هیچ‌کس‌نمی‌تواند نوادگان صلاح‌الدین ایوبی را خادم صهیونیست‌ها کند
رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در هشتمین کنگره عمومی استانی حزب عدالت و توسعه در استان دیاربکر، طی سخنانی پیام‌های مهمی در راستای تأکید بر اتحاد ملی، مبارزه با تروریسم و ضرورت عبور از چالش‌های تاریخی کشور ایراد کرد.
رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، در هشتمین کنگره عمومی استانی حزب عدالت و توسعه در استان دیاربکر/ عکس: AA
12 ژانویه 2025

رجب طیب اردوغان، در سخنرانی که روز شنبه در کنگره عمومی استانی حزب عدالت و‌ توسعه در استان دیاربکر انجام داد بر اهمیت اتحاد ملی و مقاومت کشور در برابر تهدیدها تأکید کرد و خواستار پایان دادن به آشفتگی‌ها و چالش‌هایی شد که ترکیه در ۱۵۰ سال گذشته، به‌ویژه در نیم‌قرن اخیر، با آن مواجه بوده است.

اردوغان با اشاره مشکلاتی که تاریخ ترکیه با آن دست به گریبان بوده است، بیان داشت: در طول ۱۵۰ سال گذشته، به‌ویژه در نیم‌قرن اخیر، دچار آشفتگی بوده‌ایم. اکنون زمان آن است که بگوییم؛ بس است و سخنان جدیدی بر زبان جاری کنیم.

ایشان با تأکید بر لزوم حفظ وحدت ملی بیان داشت: اجازه نخواهیم داد که وحدت ملی ما، یکپارچگی سرزمینمان و قدرت دائمی دولتمان توسط این مارها و عقرب‌ها بلعیده شود.

اردوغان همچنین به مبارزه ادامه‌دار ترکیه علیه تروریسم اشاره کرد و مقاومت گروه مادران دیاربکر را که به مدت پنج سال است برای بازگشت فرزندانشان که توسط گروه تروریستی پ.ک.ک ربوده شده‌اند، مبارزه می‌کنند، ستود. اردوغان در ادامه سخنرانی خود بیان داشت: با استراتژی نابودی تروریسم در مبدأ، گروه‌های تروریستی متحمل خسارات سنگینی در نیروی انسانی و منابع شده‌اند.

ایشان با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی روی داده در منطقه و جهان تأکید کرد: کسانی که تلاش می‌کنند میراث صلاح‌الدین ایوبی را برای اهداف امپریالیستی خود مورد سوءاستفاده قرار دهند، دشمن مشترک همه ما هستند. هیچ‌کس نمی‌تواند نوادگان او را در خدمت صهیونیست‌ها به بردگی بکشاند.

وی همچنین خواستار پایان دادن به برخی از اختلافات شد و گفت: هرکس میان ترک‌ها و کردها تفرقه ایجاد کند، نه‌تنها دشمن هر دو بلکه دشمن همه مسلمانان است. ما با یاری همدیگر مانع تروریسم موجود میان ترک‌ها و کردها و میان کردها و عرب‌هارا به‌ویژه در سوریه از میان برخواهیم برداشت.

اردوغان سخنان خود را با تأکید بر تحول روی داده در ترکیه به پایان رساند و گفت: ترکیه قدیم دیگر وجود ندارد. دیگر تسلیم شدن یا پذیرش شرایط تحمیلی در کار نیست. ترکیه امروز با تمامی مردم خود متحد است و نه‌تنها در مرزهای خود بلکه در سطح جهانی در برابر ظلم ایستاده است.

