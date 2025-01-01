آلاسان واتارا، رئیس‌جمهور ساحل عاج، اعلام کرد که نیروهای فرانسوی از ژانویهٔ ۲۰۲۵ این کشور را ترک خواهند کرد. این اقدام در راستای کاهش روابط نظامی با فرانسه صورت می‌گیرد.

در حال حاضر، حدود ۶۰۰ سرباز فرانسوی در ساحل عاج مستقر هستند. رئیس‌جمهور ساحل عاج تأکید کرد که فرآیند خروج به‌صورت هماهنگ و سازمان‌یافته انجام خواهد شد و گردان پیاده‌نظام پورت بوئه که تحت نظارت ارتش فرانسه قرار دارد، به نیروهای ساحل عاج واگذار می‌شود.

این تغییرات بخشی از روند کاهش نفوذ نظامی فرانسه در غرب آفریقا به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، کشورهایی مانند چاد، نیجر، بورکینافاسو و اخیرا مالی نیز خواستار خروج نیروهای فرانسوی از خاک خود شده‌اند.