ساحل عاج هم از فرانسه خواست تا نیروهایش را از کشور خارج کند
ساحل عاج اعلام کرد که نیروهای فرانسوی پس از چندین دهه حضور در این کشور آفریقایی، در ژانویهٔ ۲۰۲۵ از آن خارج خواهند شد.
فرانسه با چالش‌های جدی روبرو است و نفوذ این کشور در آفریقا در حال افول است / عکس : AP
1 ژانویه 2025

آلاسان واتارا، رئیس‌جمهور ساحل عاج، اعلام کرد که نیروهای فرانسوی از ژانویهٔ ۲۰۲۵ این کشور را ترک خواهند کرد. این اقدام در راستای کاهش روابط نظامی با فرانسه صورت می‌گیرد.

در حال حاضر، حدود ۶۰۰ سرباز فرانسوی در ساحل عاج مستقر هستند. رئیس‌جمهور ساحل عاج تأکید کرد که فرآیند خروج به‌صورت هماهنگ و سازمان‌یافته انجام خواهد شد و گردان پیاده‌نظام پورت بوئه که تحت نظارت ارتش فرانسه قرار دارد، به نیروهای ساحل عاج واگذار می‌شود.

این تغییرات بخشی از روند کاهش نفوذ نظامی فرانسه در غرب آفریقا به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، کشورهایی مانند چاد، نیجر، بورکینافاسو  و اخیرا مالی نیز خواستار خروج نیروهای فرانسوی از خاک خود شده‌اند.

فرانسه تاکنون از بیش از ۷۰ درصد کشورهای آفریقایی نیروهای خود را خارج کرده است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر تنها ۱۵۰۰ سرباز در جیبوتی و ۳۵۰ سرباز در گابن حضور دارند. تحلیلگران، درخواست‌های مکرر برای خروج نیروهای فرانسوی از آفریقا را بخشی از تحولی ساختاری در روابط این قاره با پاریس می‌دانند.

این کاهش روابط نظامی در حالی رخ می‌دهد که فرانسه در تلاش است با تدوین یک استراتژی جدید، نفوذ سیاسی و نظامی خود در آفریقا را بازتعریف کند.

