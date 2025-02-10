سیاست
مصر: اظهارات نتانیاهو در خصوص کمک‌های انسانی به غزه فریب‌کاری است
دولت مصر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، با اظهارات خود در خصوص ورود کمک‌های انسانی به غزه و مدیریت گذرگاه رفح، قصد فریب‌کاری داشته و هدف از این اظهارات، پنهان‌سازی نقض‌های اسرائیل در قبال فلسطینی‌های این منطقه است.
گذرگاه رفح / عکس: AA
10 فوریه 2025

وزارت امور خارجه مصر روز یکشنبه، نهم فوریه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت مصر از اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل که شامل ادعاهای نادرست و فریب‌کاری‌های عمدی و غیرقابل قبول بود، ناراضی است.

در این بیانیه آمده است که این اظهارات با تلاش‌های مصر برای ارسال کمک‌های انسانی فوری به مردم فلسطین، از زمان آغاز تجاوز به غزه تاکنون، مغایرت دارد.

در این بیانیه تاکید کرده است که هدف بنیامین نتانیاهو از اظهارات خود در‌خصوص ورود کمک‌های انسانی به غزه و مدیریت گذرگاه رفح، پنهان‌سازی فلاکت به بار آمده توسط اسرائیل از‌جمله تخریب امکانات حیاتی فلسطینی مانند بیمارستان‌ها، موسسات آموزشی، ایستگاه‌های برق و منابع آب شرب و همچنین استفاده از محاصره و گرسنگی به‌عنوان سلاحی علیه غیرنظامیان، است.

واکنش مصر پس از مصاحبه نتانیاهو با شبکه فاکس‌نیوز آمریکا که بامداد یکشنبه پخش شد، صورت گرفت. وی در این برنامه مدعی شد که فلسطینی‌ها در غزه می‌خواهند از این منطقه خارج شوند.

نتانیاهو می‌گوید که ثروت‌مندان اهل غزه به نگهبانان گذرگاه رفح رشوه داده‌اند تا آنان را از مرز خارج کنند و کسانی که نتوانسته‌اند این کار را انجام دهند، باقی مانده‌اند.

این بیانیه در ادامه تصریح داشت: مصر به‌طور کامل هرگونه اظهاراتی که هدف آن جابجایی مردم فلسطین به مکانی دیگر باشد را نمی‌پذیرد و همبستگی خود را با مردم قهرمان غزه ابراز می‌کند. این مردم با وجود تمام سختی‌هایی که برای دفاع از برقراری عدالت متحمل می‌شوند، به سرزمین خود وفادار مانده‌اند و این قابل تحسین است.

