وزارت امور خارجه مصر روز یکشنبه، نهم فوریه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت مصر از اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل که شامل ادعاهای نادرست و فریب‌کاری‌های عمدی و غیرقابل قبول بود، ناراضی است.

در این بیانیه آمده است که این اظهارات با تلاش‌های مصر برای ارسال کمک‌های انسانی فوری به مردم فلسطین، از زمان آغاز تجاوز به غزه تاکنون، مغایرت دارد.

در این بیانیه تاکید کرده است که هدف بنیامین نتانیاهو از اظهارات خود در‌خصوص ورود کمک‌های انسانی به غزه و مدیریت گذرگاه رفح، پنهان‌سازی فلاکت به بار آمده توسط اسرائیل از‌جمله تخریب امکانات حیاتی فلسطینی مانند بیمارستان‌ها، موسسات آموزشی، ایستگاه‌های برق و منابع آب شرب و همچنین استفاده از محاصره و گرسنگی به‌عنوان سلاحی علیه غیرنظامیان، است.