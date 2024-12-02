اگرچه هدف اصلی دولت استرالیا از تصویب این قانون، حفاظت از سلامت روان نوجوانان است، اما این تصمیم با واکنش‌های زیادی از سوی دانشگاهیان، گروه‌های حامی حقوق بشر و سیاستمداران مواجه شده است. منتقدان می‌گویند که این قانون ممکن است نتیجه معکوس دهد و نوجوانان را به‌سوی بخش‌های تاریک اینترنت مانند دارک وب سوق دهد یا باعث انزوا و جدایی بیشتر آنها از جامعه شود. بسیاری از مخالفان نیز به‌سرعت در تصویب این قانون اشاره کرده و نگرانند که فرایند اجرای آن بدون مشورت کافی با ذی‌نفعان باشد.