وزارت خارجه تاجیکستان از برگزاری دیداری میان سراج‌الدین مهرالدین، وزیر خارجه این کشور و توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان خبر داده است.

در این دیدار که روز دوشنبه سوم ژانویه، برگزار شد، دو طرف به بحث و تبادل نظر در‌خصوص وضعیت کنونی افغانستان و چالش‌های موجود پرداختند.

براساس بیانیه وزارت خارجه تاجیکستان، وزیر خارجه تاجیکستان و نماینده اتحادیه اروپا همچنین درباره تهدیدات موجود در افغانستان و شیوه‌های همکاری برای مقابله با این چالش‌ها گفت‌وگو کردند.