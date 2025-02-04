وزارت خارجه تاجیکستان از برگزاری دیداری میان سراجالدین مهرالدین، وزیر خارجه این کشور و توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان خبر داده است.
در این دیدار که روز دوشنبه سوم ژانویه، برگزار شد، دو طرف به بحث و تبادل نظر درخصوص وضعیت کنونی افغانستان و چالشهای موجود پرداختند.
براساس بیانیه وزارت خارجه تاجیکستان، وزیر خارجه تاجیکستان و نماینده اتحادیه اروپا همچنین درباره تهدیدات موجود در افغانستان و شیوههای همکاری برای مقابله با این چالشها گفتوگو کردند.
در این نشست، موضوعاتی همچون گسترش روابط دو جانبه تاجیکستان و اتحادیه اروپا و همچنین چشماندازهای آینده همکاری در زمینههای مختلف نیز مطرح شد.
تاجیکستان تنها کشور آسیای مرکزی است که تا به امروز روابط نزدیک با اداره طالبان برقرار نکرده و همواره نگرانیهای خود را نسبت به فعالیتهای گروههای تروریستی و تجارت مواد مخدر در شمال افغانستان اعلام کرده است.