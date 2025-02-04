منطقه‌
نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان و وزیر خارجه تاجیکستان وضعیت افغانستان را بررسی کردند
وزیر خارجه تاجیکستان و نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان در دیداری در ۳ ژانویه، وضعیت امنیتی افغانستان، تهدیدات تروریستی و همکاری‌های دوجانبه را بررسی کردند.
وزیر خارجه تاجیکستان، سراج‌الدین مهرالدین / عکس: AP
4 فوریه 2025

وزارت خارجه تاجیکستان از برگزاری دیداری میان سراج‌الدین مهرالدین، وزیر خارجه این کشور و توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان خبر داده است.

در این دیدار که روز دوشنبه سوم ژانویه، برگزار شد، دو طرف به بحث و تبادل نظر در‌خصوص وضعیت کنونی افغانستان و چالش‌های موجود پرداختند.

براساس بیانیه وزارت خارجه تاجیکستان، وزیر خارجه تاجیکستان و نماینده اتحادیه اروپا همچنین درباره تهدیدات موجود در افغانستان و شیوه‌های همکاری برای مقابله با این چالش‌ها گفت‌وگو کردند.

در این نشست، موضوعاتی همچون گسترش روابط دو جانبه تاجیکستان و اتحادیه اروپا و همچنین چشم‌اندازهای آینده همکاری در زمینه‌های مختلف نیز مطرح شد.

تاجیکستان تنها کشور آسیای مرکزی است که تا به امروز روابط نزدیک با اداره طالبان برقرار نکرده و همواره نگرانی‌های خود را نسبت به فعالیت‌های گروه‌های تروریستی و تجارت مواد مخدر در شمال افغانستان اعلام کرده است.

